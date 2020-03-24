Audacious для Windows

Audacious 4.0

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Audacious - аудиоплеер с открытым исходным кодом, который ориентирован на комфортное, качественное и удобное прослушивание ваших любимых композиций. Этот проигрыватель имеет множество самых разнообразных опций как для настройки самого звучания, так и внешнего вида программы.

Конечно же присутствуют тут такие обязательные атрибуты как создание списков воспроизведения (причем, их может быть сразу несколько на рабочем окне), пауза, перемотка, повторение, случайное проигрывание и т.д. Кроме этого, плеер "читает" теговую информацию о композиции, обладает продвинутыми возможностями сортировки (по номеру трека, по исполнителю, по альбому, по жанру, по длине и пр.), может удалять из списка дубликаты, позволяет поэкспериментировать с 10-полосным эквалайзером, применить разнообразные эффекты звучания, записывать поток, визуализировать звук и многое-многое другое.

Нельзя не отметить возможность воспроизведения потока по URL-ссылке и проигрывание CD-дисков. Что же касается поддерживаемых форматов, то и тут вас ждет разнообразие - MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Monkeys Audio и др. В общем, Audacious - действительно грамотно продуманный, гибкий в настройках и удобный в использовании аудиопроигрыватель, преимущества которого по достоинству оценят все меломаны.

Audacious
Audacious
Audacious
Audacious
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 712
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Audacious

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