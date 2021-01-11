Transmission для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.85/5 голосов - 20
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):12 / 14 536 | Статистика
Размер:13,82 Мб
СКАЧАТЬ
Transmission скриншот № 1
Transmission скриншот № 2
Transmission скриншот № 3
Transmission скриншот № 4

Transmission - простой и легкий BitTorrent-клиент, который позволяет удобно и быстро скачивать любой контент с любого торрент-ресурса. Тут вы не найдете лишних "утяжеляющих" функций: в наличии только самые основные и нужные инструменты.

Вы можете добавлять для загрузки уже имеющиеся на вашем ПК торрент-файлы, а можете перетаскивать ссылку в рабочее окошко программы прямо из трекера. Кроме того, программа способна закачивать файл и по линку URL. Есть возможность определять приоритет загрузок, ограничивать скорость скачивания и раздачи, контролировать свой рейтинг, создавать свои торренты и др. Присутствует расширенная информация о каждом торренте: размер, доступность, источник, наличие пиров, задействованные трекеры и т.д.

Интерфейс программы лаконичен и не составляет проблем с освоением. Так что если вы ищите быстрый и удобный клиент для скачивания торрентов, то советуем обратить внимание на это простое приложение.

ТОП-сегодня раздела "Торрент клиенты, файловый обмен"
 

скачать uTorrentuTorrent 3.5.5 build 45724

µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей...

скачать MediaGetMediaGet 3.01.3941

MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и...

скачать qBittorrentqBittorrent 4.3.2

QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает...

скачать uTorrent WebuTorrent Web 1.0.11.2686

Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой...

скачать BitTorrentBitTorrent Free 7.10.5 build 45665

BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно...

скачать BitCometBitComet 1.73

BitComet - удобный в эксплуатации torrent клиент и менеджер закачек для пиринговых сетей,...

Отзывы о программе Transmission

Роман про Transmission 2.94 [08-03-2020]

*простой и легкий BitTorrent-клиент Это что шутка?
- Transmission -12 мб.
- µTorrent - 350кб.
Найди отличие...
1 | 3 | Ответить

Василич в ответ Роман про Transmission 2.94 [17-05-2020]

Отличие в понимании что ты сравниваешь. Чек на килограмм колбасы будет легче, чем сам килограмм колбасы - так понятнее?
350кб - это загрузчик, который потом вытащит на твой комп из инета недостающие мегабайты
5 | | Ответить

Демон про Transmission 2.92 [29-10-2017]

Нормально качает всё и этот продукт, хороший не глюки нету в нем в разных версиях.
4 | 3 | Ответить

bass в ответ Демон про Transmission 2.94 [12-10-2018]

Да нифига не все качает. С запрещенных торрентов не захотел. Видать, разрабам кой-че прижали. Deluge, тот все скачал.
2 | 5 | Ответить

Роман про Transmission 2.92 [01-10-2017]

Хороший торрент клиент для Windows 10, что мне нравится, так это его компактность и внешний вид, без всяких там рекламм и встроенных тул баров.
3 | 2 | Ответить

xSAMAELx про Transmission 2.92 [05-09-2016]

*простой и легкий BitTorrent-клиент*
такой легкий что тот самый µTorrent и BitTorrent в 10 раз тяжелей.
И не понятно почему.
4 | 2 | Ответить

(ерж про Transmission 2.92 [30-03-2016]

Ранее пробовал это продукт, плохо качает, очень глючный, при том в разных версиях.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв