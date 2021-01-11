Transmission - простой и легкий BitTorrent-клиент, который позволяет удобно и быстро скачивать любой контент с любого торрент-ресурса. Тут вы не найдете лишних "утяжеляющих" функций: в наличии только самые основные и нужные инструменты.

Вы можете добавлять для загрузки уже имеющиеся на вашем ПК торрент-файлы, а можете перетаскивать ссылку в рабочее окошко программы прямо из трекера. Кроме того, программа способна закачивать файл и по линку URL. Есть возможность определять приоритет загрузок, ограничивать скорость скачивания и раздачи, контролировать свой рейтинг, создавать свои торренты и др. Присутствует расширенная информация о каждом торренте: размер, доступность, источник, наличие пиров, задействованные трекеры и т.д.

Интерфейс программы лаконичен и не составляет проблем с освоением. Так что если вы ищите быстрый и удобный клиент для скачивания торрентов, то советуем обратить внимание на это простое приложение.