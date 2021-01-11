Transmission для Windows
|Оценка:
|4.85/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|The Transmission Project
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|12 / 14 536 | Статистика
|Размер:
|13,82 Мб
|СКАЧАТЬ
Transmission - простой и легкий BitTorrent-клиент, который позволяет удобно и быстро скачивать любой контент с любого торрент-ресурса. Тут вы не найдете лишних "утяжеляющих" функций: в наличии только самые основные и нужные инструменты.
Вы можете добавлять для загрузки уже имеющиеся на вашем ПК торрент-файлы, а можете перетаскивать ссылку в рабочее окошко программы прямо из трекера. Кроме того, программа способна закачивать файл и по линку URL. Есть возможность определять приоритет загрузок, ограничивать скорость скачивания и раздачи, контролировать свой рейтинг, создавать свои торренты и др. Присутствует расширенная информация о каждом торренте: размер, доступность, источник, наличие пиров, задействованные трекеры и т.д.
Интерфейс программы лаконичен и не составляет проблем с освоением. Так что если вы ищите быстрый и удобный клиент для скачивания торрентов, то советуем обратить внимание на это простое приложение.
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Отзывы о программе Transmission
Роман про Transmission 2.94 [08-03-2020]
*простой и легкий BitTorrent-клиент Это что шутка?
- Transmission -12 мб.
- µTorrent - 350кб.
Найди отличие...
1 | 3 | Ответить
Василич в ответ Роман про Transmission 2.94 [17-05-2020]
Отличие в понимании что ты сравниваешь. Чек на килограмм колбасы будет легче, чем сам килограмм колбасы - так понятнее?
350кб - это загрузчик, который потом вытащит на твой комп из инета недостающие мегабайты
5 | | Ответить
Демон про Transmission 2.92 [29-10-2017]
Нормально качает всё и этот продукт, хороший не глюки нету в нем в разных версиях.
4 | 3 | Ответить
bass в ответ Демон про Transmission 2.94 [12-10-2018]
Да нифига не все качает. С запрещенных торрентов не захотел. Видать, разрабам кой-че прижали. Deluge, тот все скачал.
2 | 5 | Ответить
Роман про Transmission 2.92 [01-10-2017]
Хороший торрент клиент для Windows 10, что мне нравится, так это его компактность и внешний вид, без всяких там рекламм и встроенных тул баров.
3 | 2 | Ответить
xSAMAELx про Transmission 2.92 [05-09-2016]
*простой и легкий BitTorrent-клиент*
такой легкий что тот самый µTorrent и BitTorrent в 10 раз тяжелей.
И не понятно почему.
4 | 2 | Ответить
(ерж про Transmission 2.92 [30-03-2016]
Ранее пробовал это продукт, плохо качает, очень глючный, при том в разных версиях.
2 | 2 | Ответить