SMS Ringtones для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Рингтоны
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 345 | Статистика
Размер:15,2 Мб
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SMS Ringtones - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой сборник самых популярных рингтонов для Вашего мобильного устройства. Присутствует возможность установить мелодию, как рингтон по умолчанию или для выбранного контакта, в качестве уведомлений, будильника или таймера. Кроме этого в приложении имеется встроенный MP3 Cutter, с помощью которого можно создать рингтон из любого аудио файла.

Основные возможности SMS Ringtones:

  • Все рингтоны бесплатные.
  • Возможность установить мелодию, как рингтон по умолчанию или для выбранного контакта.
  • Установить мелодию, как SMS или звук уведомления.
  • Установить, как звук будильника или таймера.
  • Наличие функции MP3 Cutter для создания рингтонов из любого аудио файла.
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