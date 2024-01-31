SMS Ringtones - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой сборник самых популярных рингтонов для Вашего мобильного устройства. Присутствует возможность установить мелодию, как рингтон по умолчанию или для выбранного контакта, в качестве уведомлений, будильника или таймера. Кроме этого в приложении имеется встроенный MP3 Cutter, с помощью которого можно создать рингтон из любого аудио файла.

Основные возможности SMS Ringtones: