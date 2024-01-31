SMS Ringtones для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cool ringtones and Sounds
|Категория:
|Рингтоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 345 | Статистика
|Размер:
|15,2 Мб
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SMS Ringtones - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой сборник самых популярных рингтонов для Вашего мобильного устройства. Присутствует возможность установить мелодию, как рингтон по умолчанию или для выбранного контакта, в качестве уведомлений, будильника или таймера. Кроме этого в приложении имеется встроенный MP3 Cutter, с помощью которого можно создать рингтон из любого аудио файла.
Основные возможности SMS Ringtones:
- Все рингтоны бесплатные.
- Возможность установить мелодию, как рингтон по умолчанию или для выбранного контакта.
- Установить мелодию, как SMS или звук уведомления.
- Установить, как звук будильника или таймера.
- Наличие функции MP3 Cutter для создания рингтонов из любого аудио файла.
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