Нарезка мелодий вызова - инструмент для создания собственных звуковых файлов, которые можно использовать в качестве звонка вызова или сигнала сообщения. Работать с этим приложением очень просто. Вы можете редактировать как встроенные в систему рингтоны, так и произвольное аудио, которое есть на вашем устройстве.

После выбора нужной мелодии, откроется ее спектральная диаграмма, где вам нужно всего лишь передвигать ползунки для определения начала и окончания композиции. Для удобства предусмотрены такие функции управления, как увеличение/уменьшение диаграммы, воспроизведение, пауза, перемотка. Готовый рингтон можно тут же сохранить в один из доступных форматов - mp3, vaw, ogg, m4a и др.

Примечательно, что эта программа позволяет также записывать звуки через микрофон, так что у вас есть возможность придумать мелодию, используя окружающие звуки и свой голос. В целом, если любите экспериментировать и хотите создать свои рингтоны из любых композиций, то данное приложение легко позволит это сделать.