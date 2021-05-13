Нарезка мелодий вызова для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.49 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AndroidRock
|Категории:
|Редакторы - Рингтоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 118 | Статистика
|Размер:
|8,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Нарезка мелодий вызова - инструмент для создания собственных звуковых файлов, которые можно использовать в качестве звонка вызова или сигнала сообщения. Работать с этим приложением очень просто. Вы можете редактировать как встроенные в систему рингтоны, так и произвольное аудио, которое есть на вашем устройстве.
После выбора нужной мелодии, откроется ее спектральная диаграмма, где вам нужно всего лишь передвигать ползунки для определения начала и окончания композиции. Для удобства предусмотрены такие функции управления, как увеличение/уменьшение диаграммы, воспроизведение, пауза, перемотка. Готовый рингтон можно тут же сохранить в один из доступных форматов - mp3, vaw, ogg, m4a и др.
Примечательно, что эта программа позволяет также записывать звуки через микрофон, так что у вас есть возможность придумать мелодию, используя окружающие звуки и свой голос. В целом, если любите экспериментировать и хотите создать свои рингтоны из любых композиций, то данное приложение легко позволит это сделать.
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