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Нарезка мелодий вызова для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.49 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Рингтоны
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 118 | Статистика
Размер:8,93 Мб
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Нарезка мелодий вызова скриншот № 1
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Нарезка мелодий вызова - инструмент для создания собственных звуковых файлов, которые можно использовать в качестве звонка вызова или сигнала сообщения. Работать с этим приложением очень просто. Вы можете редактировать как встроенные в систему рингтоны, так и произвольное аудио, которое есть на вашем устройстве.

После выбора нужной мелодии, откроется ее спектральная диаграмма, где вам нужно всего лишь передвигать ползунки для определения начала и окончания композиции. Для удобства предусмотрены такие функции управления, как увеличение/уменьшение диаграммы, воспроизведение, пауза, перемотка. Готовый рингтон можно тут же сохранить в один из доступных форматов - mp3, vaw, ogg, m4a и др.

Примечательно, что эта программа позволяет также записывать звуки через микрофон, так что у вас есть возможность придумать мелодию, используя окружающие звуки и свой голос. В целом, если любите экспериментировать и хотите создать свои рингтоны из любых композиций, то данное приложение легко позволит это сделать.

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