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Atlantis Word Processor для Windows

Atlantis Word Processor 3.2.12

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Описание Atlantis Word Processor 3.2.12Описание   Скачать Atlantis Word Processor 3.2.12СКАЧАТЬ (2,78 Мб) Скриншоты Atlantis Word Processor 3.2.12Скриншоты (6)   Статистика Atlantis Word Processor 3.2.12Статистика   Отзывы о Atlantis Word Processor 3.2.12Отзывы (0)  
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1.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 1.80 из 5
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Atlantis Word Processor - текстовый редактор с интерфейсом похожим на предыдущие версии MS Word. Компактный, быстрый, с поддержкой подавляющего большинства элементов форматирования, используемых в современных документах.

Особенности приложения:

  • Поддерживает большинство элементов форматирования, используемых в современных документах: колонтитулы, газетные колонки, сноски, графика, таблицы, и многие другие.
  • Способен конвертировать документы в электронные книги в формате EPUB.
  • Функция шифрования.
  • Печать буклетов.
  • Автокорреция и проверку орфографии (включая русский язык).
  • Поддержка таблиц.
Скриншоты Atlantis Word Processor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $35
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 663
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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