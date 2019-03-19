foobar2000 - мобильная версия популярного аудиоплеера, который распознает большинство популярных аудио форматов (MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack и пр.), а также умеет проигрывать и скачивать потоковую музыку с медиа-серверов UPnP. Присутствует функция автоматического выравнивания громкости в треках, полученных из разных источников (ReplayGain), имеется встроенный DSP-менеджер.
Основные возможности foobar2000:
Поддержка популярных аудио форматов: MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack и пр.
Воспроизведение и загрузка потокового аудио с медиа-серверов UPnP.
Наличие функции ReplayGain, благодаря которой осуществляется автоматическое выравнивание громкости в треках из разных источников.