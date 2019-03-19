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foobar2000 для Android

foobar2000 1.1.33 для Android

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Описание foobar2000 1.1.33 для AndroidОписание   Скачать foobar2000 1.1.33 для AndroidСКАЧАТЬ (7,82 Мб) Скриншоты foobar2000 1.1.33 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика foobar2000 1.1.33 для AndroidСтатистика   Отзывы о foobar2000 1.1.33 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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foobar2000 - мобильная версия популярного аудиоплеера, который распознает большинство популярных аудио форматов (MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack и пр.), а также умеет проигрывать и скачивать потоковую музыку с медиа-серверов UPnP. Присутствует функция автоматического выравнивания громкости в треках, полученных из разных источников (ReplayGain), имеется встроенный DSP-менеджер.

Основные возможности foobar2000:

  • Поддержка популярных аудио форматов: MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack и пр.
  • Воспроизведение и загрузка потокового аудио с медиа-серверов UPnP.
  • Наличие функции ReplayGain, благодаря которой осуществляется автоматическое выравнивание громкости в треках из разных источников.
  • Встроенный DSP-менеджер.
  • Наличие кроссфейдера и ресемплера.
  • Поиск.
  • Возможность смены тем оформления и многое другое.
Что нового в foobar2000 1.1.33 для Android?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
foobar2000
foobar2000
foobar2000
foobar2000
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе foobar2000

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