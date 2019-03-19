foobar2000

Foxy Music 1.7.8 для Android

Бесплатное и удобное в использовании Android-приложение, с помощью которого можно слушать любимую музыку в социальной сети ВКонтакте. Присутствует возможность

AT Player 1.325 для Android

Удобный аудиоплеер для мобильных Android-устройств, с помощью которого можно слушать любимые композиции с YouTube, SoundCloud, онлайн-радиостанций, или локальные

mEvolve Trial 2.3 mEvolve для Android

mEvolve Trial - программа для Android, которая сама сочиняет музыку. Вы можете даже не вмешиваться в процесс создания очередного шедевра, программа все сделает сама.