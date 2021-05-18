Houzz — полезное приложение для Android, представляющее собой настоящую энциклопедию интерьерного дизайна, благодаря контрой пользователь сможет с легкостью выбрать приглянувшийся дизайн, интерьер и идею ремонта собственной квартиры или дома.

С помощью программы можно создать неповторимый дизайн интерьера как своими руками, так и с привлечением профессионалов, причем помощь можно получить на всех этапах ремонта, отделки и обустройства дома.

Присутствует более 9 миллионов фото в высоком разрешении, которые можно сортировать по стилю (лофт, современный, шебби шик, кантри, фьюжен, модернизм, классический, восточный, морской, ретро, рустика, скандинавский, викторианский, эклектика), помещению (кухня, ванная, спальня, гостиная, столовая, экстерьер, детская комната, кабинет, коридор, гараж или даже сарай) и местоположению. Все выбранные фото интерьеров можно сохранять в “альбомы идей” и делиться ими с друзьями.

Также имеется список избранных товаров, огромное количество профилей лучших дизайнеров, архитекторов, подрядчиков и других экспертов, благодаря чему можно воплотить свои мечты и идеи по благоустройству квартиры в жизнь.