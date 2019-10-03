PassMark BurnInTest Pro для Windows

PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1017

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Описание PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1017Описание   Скачать PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1017СКАЧАТЬ (48,05 Мб) Скриншоты PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1017Скриншоты (3)   Статистика PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1017Статистика   Отзывы о PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1017Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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PassMark BurnInTest - программа для тестирования различных подсистем компьютера в экстремальных условия. Программа тестирует работу процессора, жестких дисков, CD/DVD-приводов (в том числе и записывающих), звуковых карт и видеокарт, памяти, сетевых соединения, принтеров и т.д. Pro-версия позволяет также тестировать работу ленточных накопителей, USB-устройств, параллельных и последовательных портов.

Что нового в PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1017?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
PassMark BurnInTest Pro
PassMark BurnInTest Pro
PassMark BurnInTest Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 12 484
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе PassMark BurnInTest Pro

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