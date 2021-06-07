Google Duo - минималистичный и простой в эксплуатации сервис для совершения видеозвонков от компании Google, предназначенный для личного общения при помощи двустороннего видео-чата.

Ключевой особенностью, выделяющей приложение среди аналогов, является функция Knock Knock ( "Тук-Тук"), благодаря которой пользователь видит звонящего ему абонента, ещё до поднятия трубки. Кроме этого Google Duo может похвастаться наличием протокола QUIC, улучшающего качество видео, вне зависимости от используемого типа соединения, будь то Wi-Fi или мобильный Интернет. Можно создать список заблокированных номеров.

Учетная запись, как и в большинстве мессенджеров, привязывается к номеру телефона. Присутствует возможность включения/выключения функции вибрации при входящем звонке, ограничивать качество при использовании мобильного соединения, переключаться с фронтальной камеры на тыловую, отключать микрофон и при необходимости удалить аккаунт.