Google Duo для Android
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|138.0.371209553.DR138_RC00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 989 | Статистика
|Размер:
|62,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Google Duo - минималистичный и простой в эксплуатации сервис для совершения видеозвонков от компании Google, предназначенный для личного общения при помощи двустороннего видео-чата.
Ключевой особенностью, выделяющей приложение среди аналогов, является функция Knock Knock ( "Тук-Тук"), благодаря которой пользователь видит звонящего ему абонента, ещё до поднятия трубки. Кроме этого Google Duo может похвастаться наличием протокола QUIC, улучшающего качество видео, вне зависимости от используемого типа соединения, будь то Wi-Fi или мобильный Интернет. Можно создать список заблокированных номеров.
Учетная запись, как и в большинстве мессенджеров, привязывается к номеру телефона. Присутствует возможность включения/выключения функции вибрации при входящем звонке, ограничивать качество при использовании мобильного соединения, переключаться с фронтальной камеры на тыловую, отключать микрофон и при необходимости удалить аккаунт.
- Совершайте групповые видеовызовы с участием до 32 пользователей.
- Приглашайте участников в групповые вызовы и присоединяйтесь к ним с помощью ссылки.
- Делайте снимки во время видеовызова.
- Рисуйте на экране, используйте маски и интересные эффекты в Семейном режиме (требуется вход в аккаунт Google).
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...
XMPP-клиент для Android с открытым исходным кодом. Присутствует поддержка нескольких учетных...
Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram....
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...
Удобный в использовании видео-чат для мобильных Android-устройств с поддержкой поиска по...
Отзывы о программе Google Duo
LLL про Google Duo 4.0.138442281.DR4 для Android [29-12-2016]
Решил пригласить друзей в DUO. Отправил им приглашения и сразу с меня списали 7 гривен. Что это за политика у DUO? Так сколько же тогда стоит общение? Почему про тарифы нет инфы?
2 | 2 | Ответить
User в ответ LLL про Google Duo 10.1.153754234.DR10 для Android [04-02-2018]
Приглашения в DUO отправляются обычными sms, плата за которые по тарифу.
С учётом того, что sms может быть длинным (двойным или более)
2 | 3 | Ответить