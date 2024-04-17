WiFi Mouse для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.6 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 109 | Статистика
Размер:31.9 Мб
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WiFi Mouse - отличное приложение, позволяющее пользователю быстро и легко превратить свой Android-девайс в беспроводную мышь, клавиатуру и трекпад, с помощью которой можно без проблем управлять PC, Mac или HTPC по локальной сети. Присутствует поддержка голосового ввода, а также мультитач жесты для трекпада.

Ключевые особенности WiFi Mouse:

  • Управление курсором мыши.
  • Поддержка левой и правой кнопок мыши.
  • Поддержка колеса прокрутки.
  • Ввод с клавиатуры.
  • Поддержка мультитач жестов для трекпада.
  • Поддержка горячих клавиш и сочетаний клавиш.
  • Преобразование речи в текст ввода для всех языков.
  • Сворачивание всех окон и показ рабочего стола при движении возле датчика приближения.
  • Полноэкранные мышь и клавиатура.
  • Управление медиаплеером (Windows Media-Player, VLC, Winamp и др.).
  • Вы можете управлять вашим медиаплеером, таким как Windows Media-Player, VLC, Winamp и так далее.
  • Управление веб-браузерами IE/Chrome и др.
  • Управление презентациями Power Point.
  • Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения.
  • Управления окнами на вашем компьютере.
  • Удаленное управление питанием компьютера (перезагрузка, сон, выход из системы, выключение).
  • Режим игры - джойстик для управления удаленной игрой.
  • Совместимость с Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, Linux (Ubuntu).
  • Нет необходимости использовать кабель для подключения к ПК/Mac.
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Отзывы о программе WiFi Mouse

Ленивец про WiFi Mouse 3.6.6 для Android [22-06-2018]

С этой прогой мне стало лень идти и покупать новую мышку)) просто пушка) только есть проблема, когда вызываю диспетчер задач курсор перестаёт работать. Приходится спасаться /shift + alt + numlock/ чтобы закрыть диспетчер.

Кстате, если у вас проводной интернет подключен через wifi роутер к обычному ПК, то прога будет работать.
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