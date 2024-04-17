WiFi Mouse для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Necta Apps
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 109 | Статистика
|Размер:
|31.9 Мб
|СКАЧАТЬ
WiFi Mouse - отличное приложение, позволяющее пользователю быстро и легко превратить свой Android-девайс в беспроводную мышь, клавиатуру и трекпад, с помощью которой можно без проблем управлять PC, Mac или HTPC по локальной сети. Присутствует поддержка голосового ввода, а также мультитач жесты для трекпада.
Ключевые особенности WiFi Mouse:
- Управление курсором мыши.
- Поддержка левой и правой кнопок мыши.
- Поддержка колеса прокрутки.
- Ввод с клавиатуры.
- Поддержка мультитач жестов для трекпада.
- Поддержка горячих клавиш и сочетаний клавиш.
- Преобразование речи в текст ввода для всех языков.
- Сворачивание всех окон и показ рабочего стола при движении возле датчика приближения.
- Полноэкранные мышь и клавиатура.
- Управление медиаплеером (Windows Media-Player, VLC, Winamp и др.).
- Вы можете управлять вашим медиаплеером, таким как Windows Media-Player, VLC, Winamp и так далее.
- Управление веб-браузерами IE/Chrome и др.
- Управление презентациями Power Point.
- Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения.
- Управления окнами на вашем компьютере.
- Удаленное управление питанием компьютера (перезагрузка, сон, выход из системы, выключение).
- Режим игры - джойстик для управления удаленной игрой.
- Совместимость с Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, Linux (Ubuntu).
- Нет необходимости использовать кабель для подключения к ПК/Mac.
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Отзывы о программе WiFi Mouse
Ленивец про WiFi Mouse 3.6.6 для Android [22-06-2018]
С этой прогой мне стало лень идти и покупать новую мышку)) просто пушка) только есть проблема, когда вызываю диспетчер задач курсор перестаёт работать. Приходится спасаться /shift + alt + numlock/ чтобы закрыть диспетчер.
Кстате, если у вас проводной интернет подключен через wifi роутер к обычному ПК, то прога будет работать.
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