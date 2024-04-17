Отзывы о программе WiFi Mouse

Ленивец

С этой прогой мне стало лень идти и покупать новую мышку)) просто пушка) только есть проблема, когда вызываю диспетчер задач курсор перестаёт работать. Приходится спасаться /shift + alt + numlock/ чтобы закрыть диспетчер.



Кстате, если у вас проводной интернет подключен через wifi роутер к обычному ПК, то прога будет работать.

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