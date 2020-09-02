n-Track Studio поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию. Программа представляет полнофункциональную многотрековую аудиостудию, позволяющую в домашних условиях создавать свои собственные профессиональные музыкальные композиции. Вы сможете записывать и воспроизводить огромное число аудио и MIDI треков одновременно, накладывать всевозможные эффекты на каждый трек, работать с каналами и т.д.
Кроме стандартных эффектов (Reverb, Compression, EQ, Echo, Auto volume, Pitch Shift и Chorus), программа позволяет подключать DirectX и VST 2.0 плагины от сторонних разработчиков. N-Track Studios может работать с любыми стандартными или многоканальными 16 и 24-битными звуковыми картами.
Особенности программы n-Track Studio:
поддержка большинства аудио форматов
запись и воспроизведение
наложение аудио эффектов с прослушиванием в реальном режиме времени (Reverb, Echo, Auto volume, Pitch Shift, Chorus)
подключение и поддержка DirectX и VST 2.0 плагинов
поддержка большинства аудио карточек с 16 и 24 bit до 192 Khz
работа с MIDI файлами
микшер с 32 aux каналами
20 полосный эквалайзер
поддержка AVI, MPEG видео с функциями исправления синхронизации аудио
MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с
Отзывы о программе n-Track Studio
Валерий про n-Track Studio 9.0.2 Build 3572 [01-09-2019]
Работаю с n-Track c 2007г.
Самая стабильная и легкая шестая версия.
Тянула спокойно 100 аудиотреков разом (в черновике) на стареньком AMD.
Девятая так не может, графика часто опаздывает и просто встает при записи,
индикатор уровня записи выключается сам по себе. Это на восьмиядерном настольном.
Решил сделать откат на шестую, надо работать, а не с глюками воевать. 2 | 2 | Ответить
Oracle про n-Track Studio 7.0.2 Build 3045 [23-07-2013]
Не сохраняет в MP3 потому что демо версия! Вариант - запустить записанный трэк и записать его на любую программу, сохраняющую как wave фал. Затем с помощью программы конвертера , конвертировать в MP3 2 | 2 | Ответить
Петя про n-Track Studio 7.0.2 Build 3044 [10-06-2013]
Помогите пожалуйста кто в курсе программы! Как сохранить записанный трек в МП3? а то сохраняет в формате, в котором открывает через саму программу, а не через обычный проигрыватель. Жду с нетерпением ответов 3 | 16 | Ответить
роман про n-Track Studio 7.0.1 Build 3001 [29-11-2012]