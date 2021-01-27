Zoom Player - бесплатный медиаплеер для повседневного домашнего просмотра видео. Простой интерфейс и отсутствие лишних кнопок на панели упрощает знакомство и работу с проигрывателем. В то же время он обладает всем необходимым функционалом и настройками внешнего вида.

Во время установки можно настроить компоненты, которые будут инсталлированы на компьютер, например, набор кодеков, обеспечивающих правильное воспроизведение видео файлов без тормозов и зависаний, и список потоков (стримов) онлайн радиостанций, которые дадут вам возможность слушать радио через проигрыватель. Там же можно выбрать и дополнительные для установки языковые пакеты, в том числе и русский.

Возможности плеера: