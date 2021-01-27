Zoom Player для Windows
|Оценка:
|4.31/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.5.0 Free | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Infomatrix
|Категории:
|Плееры - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 6 944 | Статистика
|Размер:
|31,51 Мб
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Zoom Player - бесплатный медиаплеер для повседневного домашнего просмотра видео. Простой интерфейс и отсутствие лишних кнопок на панели упрощает знакомство и работу с проигрывателем. В то же время он обладает всем необходимым функционалом и настройками внешнего вида.
Во время установки можно настроить компоненты, которые будут инсталлированы на компьютер, например, набор кодеков, обеспечивающих правильное воспроизведение видео файлов без тормозов и зависаний, и список потоков (стримов) онлайн радиостанций, которые дадут вам возможность слушать радио через проигрыватель. Там же можно выбрать и дополнительные для установки языковые пакеты, в том числе и русский.
Возможности плеера:
- Воспроизведение более 90 форматов видеофайлов
- Воспроизведение неполных AVI-файлов
- Воспроизведение фильмов с DVD дисков
- Просмотр изображений в формате JPG, PNG, BMP с функцией масштабирования, панорамирования и вращения изображения
- Встроенный эквалайзер с набором предустановок
- Минимальный набор кнопок и рычажков, отображаемых по умолчанию на панелях интерфейса, который можно расширить, включив дополнительные верхнюю и нижнюю панели инструментов
- Улучшение картинки с помощью функции контроля цвета
- Функция "Zoom", с помощью которой плеер улучшает качество эфирного изображения, делая картинку более приятной глазу
- Автоматическое извлечение медиафайлов из архивов ZIP, RAR, 7z и т.д.
- Воспроизведение файлов, заблокированных программами сторонних разработчиков
- Автосохранение места воспроизведения, позиции и пропорции окна при перезапуске
- Настройка действий при окончании воспроизведения плейлиста
- Загрузка и отображение встроенных и внешних фоновых изображений при воспроизведении звуковых файлов APE, FLAC, ID3, и т.д.
- Поддержка дистанционного управления с помощью пульта
- Управление плеером через командную строку
- Поддержка Overlay, VMR7, VMR9, EVR, Haali, MadVR
- Поддержка списков воспроизведения ZPL, B4S, M3U, WPL
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Отзывы о программе Zoom Player
Snem в ответ SlavWar про Zoom Player 14.5.0 Free [24-11-2019]
Вячеслав про Zoom Player 14.5.0 Free [20-01-2019]