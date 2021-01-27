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Zoom Player для Windows

Описание
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Оценка: 4.31/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.5.0 Free | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Плееры - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 6 944 | Статистика
Размер:31,51 Мб
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Zoom Player - бесплатный медиаплеер для повседневного домашнего просмотра видео. Простой интерфейс и отсутствие лишних кнопок на панели упрощает знакомство и работу с проигрывателем. В то же время он обладает всем необходимым функционалом и настройками внешнего вида.

Во время установки можно настроить компоненты, которые будут инсталлированы на компьютер, например, набор кодеков, обеспечивающих правильное воспроизведение видео файлов без тормозов и зависаний, и список потоков (стримов) онлайн радиостанций, которые дадут вам возможность слушать радио через проигрыватель. Там же можно выбрать и дополнительные для установки языковые пакеты, в том числе и русский.

Возможности плеера:

  • Воспроизведение более 90 форматов видеофайлов
  • Воспроизведение неполных AVI-файлов
  • Воспроизведение фильмов с DVD дисков
  • Просмотр изображений в формате JPG, PNG, BMP с функцией масштабирования, панорамирования и вращения изображения
  • Встроенный эквалайзер с набором предустановок
  • Минимальный набор кнопок и рычажков, отображаемых по умолчанию на панелях интерфейса, который можно расширить, включив дополнительные верхнюю и нижнюю панели инструментов
  • Улучшение картинки с помощью функции контроля цвета
  • Функция "Zoom", с помощью которой плеер улучшает качество эфирного изображения, делая картинку более приятной глазу
  • Автоматическое извлечение медиафайлов из архивов ZIP, RAR, 7z и т.д.
  • Воспроизведение файлов, заблокированных программами сторонних разработчиков
  • Автосохранение места воспроизведения, позиции и пропорции окна при перезапуске
  • Настройка действий при окончании воспроизведения плейлиста
  • Загрузка и отображение встроенных и внешних фоновых изображений при воспроизведении звуковых файлов APE, FLAC, ID3, и т.д.
  • Поддержка дистанционного управления с помощью пульта
  • Управление плеером через командную строку
  • Поддержка Overlay, VMR7, VMR9, EVR, Haali, MadVR
  • Поддержка списков воспроизведения ZPL, B4S, M3U, WPL
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Отзывы о программе Zoom Player

SlavWar про Zoom Player 14.5.0 Free [25-10-2019]

нет программы на сервере
2 | 2 | Ответить

Snem в ответ SlavWar про Zoom Player 14.5.0 Free [24-11-2019]

Качайте с сервера SoftPortal.com
2 | 2 | Ответить

Вячеслав про Zoom Player 14.5.0 Free [20-01-2019]

4к Видео не тянет.А так плеер не плох
2 | 3 | Ответить

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