Samsung Internet Beta для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.0.0.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 576 | Статистика
|Размер:
|125,95 Мб
|СКАЧАТЬ
Samsung Internet Beta – тестовая версия браузера от компании Samsung. Во время создания приложения, были использованы передовые технологии и функции, что бы обеспечить пользователям безопасность, конфиденциальность и комфорт.
Среди особенностей браузера можно выделить:
- Поиск DuckDuckGo без учета индивидуальных предпочтений и без сбора личной информации.
- Блокировка рекламы.
- Более безопасные онлайн-покупки с использованием новой Web Payments API.
- Помощник покупок в онлайн-магазине Amazon.
- Видео-помощник, позволяющий выбрать режим просмотра.
- Поддержка 360-видео без гарнитуры GearVR.
- QR-сканер штрих кодов.
Фирменный браузер Samsung Internet может работать и на смартфонах других производителей, но наиболее стабильную работу следует ожидать от девайсов серии Galaxy или Google Nexus. Приложение в данный момент находится на стадии Beta-тестирования.
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Admin
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