Samsung Internet Beta для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:25.0.0.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 576 | Статистика
Размер:125,95 Мб
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Samsung Internet Beta скриншот № 1
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Samsung Internet Beta скриншот № 4

Samsung Internet Beta – тестовая версия браузера от компании Samsung. Во время создания приложения, были использованы передовые технологии и функции, что бы обеспечить пользователям безопасность, конфиденциальность и комфорт.

Среди особенностей браузера можно выделить:

  • Поиск DuckDuckGo без учета индивидуальных предпочтений и без сбора личной информации.
  • Блокировка рекламы.
  • Более безопасные онлайн-покупки с использованием новой Web Payments API.
  • Помощник покупок в онлайн-магазине Amazon.
  • Видео-помощник, позволяющий выбрать режим просмотра.
  • Поддержка 360-видео без гарнитуры GearVR.
  • QR-сканер штрих кодов.

Фирменный браузер Samsung Internet может работать и на смартфонах других производителей, но наиболее стабильную работу следует ожидать от девайсов серии Galaxy или Google Nexus. Приложение в данный момент находится на стадии Beta-тестирования.

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