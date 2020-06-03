Samsung Internet Browser

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Opera Mini 47.2.2254.147957 для Android Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик Opera Max 3.1.52 для Android Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте Firefox 68.8.1 для Android Firefox — один из наиболее популярных браузеров для ПК добрался и до платформы Android. Android-версия Firefox поддерживает работу с вкладками, настройку стартовой