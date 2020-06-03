Samsung Internet Browser для Android

Samsung Internet Browser 11.2.2.3 для Android

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Описание Samsung Internet Browser 11.2.2.3 для AndroidОписание   Скачать Samsung Internet Browser 11.2.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (101,8 Мб) Скриншоты Samsung Internet Browser 11.2.2.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Samsung Internet Browser 11.2.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Samsung Internet Browser 11.2.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Samsung Internet Browser – фирменный браузер доступен для владельцев всех смартфонов на Android.

После установки вас ждут оптимизированный поиск, повышенная безопасность и различные блокировщики рекламы. Браузер бережно относится к расходу батареи, что особенно важно при длительном веб-серфинге.

Главные особенности приложения:

  • Синхронизация вкладок с облачным хранилищем Samsung Cloud.
  • Поисковые системы Google, Bing и DuckDuckGo на выбор.
  • Блокировщики рекламы (ad-block) для более комфортного серфинга.
  • Поддержка 360-видео и Gear VR.
  • Ночной режим для комфортного чтения при недостаточной освещенности.
  • Режим повышенной контрастности.
  • Меню быстрого доступа к основным настройкам.
  • Безопасные веб-платежи.
Что нового в Samsung Internet Browser 11.2.2.3 для Android?
  • Исправления сбоев, связанных со входом в систему и т. д.
  • Исправления ложных уведомлений о загрузке файла
  • Улучшения стабильности и безопасности
Samsung Internet Browser
Samsung Internet Browser
Samsung Internet Browser
Samsung Internet Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Samsung Internet Browser

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