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GOM Player 1.4.4 для Android
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1.50 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 1.50 из 5
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GOM Player – очередной плеер для Android, который воспроизводит видео-файлы. Он отличается простотой, удобством и отсутствием платы за его использование. Программа поддерживает все основные функции, которые могут понадобиться пользователям при просмотре видео.
Видеоплеер поддерживает ускоренное воспроизведение, управление жестами, субтитрами, яркостью/контрастностью и т.д. Плеер воспроизводит файлы, даже без декодирования, включая mp4. Используя плеер, вы сможете смотреть 360-видео контент, интерфейс программы очень простой, так что пользователям не составит труда разобраться в основном управлении приложением. Другие возможности плеера включают поддержку скриншотов, таймер выключения, воспроизведение файлов из Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, WebDAV и FTP.
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|Что нового в GOM Player 1.4.4 для Android?
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