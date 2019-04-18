GOM Player – очередной плеер для Android, который воспроизводит видео-файлы. Он отличается простотой, удобством и отсутствием платы за его использование. Программа поддерживает все основные функции, которые могут понадобиться пользователям при просмотре видео.

Видеоплеер поддерживает ускоренное воспроизведение, управление жестами, субтитрами, яркостью/контрастностью и т.д. Плеер воспроизводит файлы, даже без декодирования, включая mp4. Используя плеер, вы сможете смотреть 360-видео контент, интерфейс программы очень простой, так что пользователям не составит труда разобраться в основном управлении приложением. Другие возможности плеера включают поддержку скриншотов, таймер выключения, воспроизведение файлов из Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, WebDAV и FTP.