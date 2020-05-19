War Robots для Android

War Robots 6.0.1 для Android

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Описание War Robots 6.0.1 для AndroidОписание   Скачать War Robots 6.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (76,62 Мб) Скриншоты War Robots 6.0.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика War Robots 6.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о War Robots 6.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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War Robots – создайте своего идеального робота и отправляйтесь в жаркие командные схватки с другими игроками.

В игре важны, как огневая мощь, так и тактические приемы, связанные с особенностями вашего робота. Всего присутствует 24 уникальных роботов с различным вооружением и способностями. Улучшайте и покупайте новое оружие: баллистические ракеты, энергетические или плазменные пушки будут в вашем распоряжении.

Участвуйте в сражениях PvP (6 на 6) против соперников со всего мира, выполняйте задания и зарабатывайте полезные бонусы. Присоединяйтесь к другим игрокам или создайте собственный клан для ярких побед в жестоких сражениях роботов.

Что нового в War Robots 6.0.1 для Android?
  • ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ WR. Выполняйте задания, выигрывайте новую экипировку, Титанов и платину!
  • ТИТАН: Nodens (поддержка). Ваша команда скажет вам спасибо!
  • ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПИЛОТ: Arnav Poe (Ravana)
  • НОВЫЕ ОРУДИЯ: Nucleon и Quarker для роботов, Cataclysm и Cyclone для Титанов
  • НОВЫЙ МОДУЛЬ: Overdrive Unit
  • ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА: доработки Ravana, Blitz, Ao Jun и других
  • Полное описание изменений — на warrobots.com
War Robots
War Robots
War Robots
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 508
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе War Robots

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