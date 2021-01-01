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friGate для Windows

Описание
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Оценка: 4.36/5 голосов - 113
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.12 для Chrome, Opera, Firefox | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):243 / 122 984 | Статистика
Размер:1,56 Мб
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friGate - удобное расширение для популярных веб-браузеров Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, которое представляет собой простой в использовании VPN-клиент, благодаря которому пользователь сможет безопасно и анонимно посещать любые ресурсы в сети Интернет.

Данный плагин автоматически определяет скорость доступа к сайту, и при наличии каких-либо проблем с скоростью доступа, для этого сайта включается прокси, который ускоряет доступ и шифрует весь трафик.

Ключевые особенности программы:

  • Соединение происходит по зашифрованному тоннелю, что значительно повышает безопасность.
  • Весь трафик проходящий через прокси идет по протоколу HTTP/2, что значительно ускоряет загрузку сайтов.
  • Расширение дает возможность сменить внешний IP, что помогает сменить страну локации и позволяет обойти гео ограничения сайта.
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Отзывы о программе friGate

Иван про friGate 3.0.12 для Chrome, Opera, Firefox [29-04-2019]

К сожалению после 1 ноября Frigate стал бесполезен.

Многие прокси, которые использует Frigate выполняют требование РКН и всё равно мы попадаем под блокировку.



Попробуйте вместо FriGate использовать ПростоVPN.

http://antizapret.prostovpn.org/

Настраивается так же очень легко, но профита на мой взгляд стало больше.
5 | 4 | Ответить

Собакин про friGate для Chrome, Opera, Firefox [22-09-2018]

Идет ссылка на Frigate Proxy Helper. Работает он плохо.
Нужен Frigate CDN.
2 | 2 | Ответить

Сергей про friGate для Chrome, Opera, Firefox [23-08-2018]

Система - Windows XP 32-bit SP3. Opera версии 36.0.2130.80
Все супер ! на рутрекер заходит ! Спасибо !
5 | 7 | Ответить

Гость про friGate для Chrome, Opera, Firefox [26-06-2018]

Раньше, вроде, фурычил. На последних версиях Мозиллы работать не хочет. Кроме "вкл" и "выкл" нет никаких настроек.
3 | 5 | Ответить

Александр про friGate для Chrome, Opera, Firefox [16-05-2018]

Firefox 60.Не устанавливается.Сбрасывает соединение.
2 | 7 | Ответить

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