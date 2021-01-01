friGate для Windows
|Оценка:
|4.36/5 голосов - 113
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.12 для Chrome, Opera, Firefox | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|friGate
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|243 / 122 984 | Статистика
|Размер:
|1,56 Мб
|СКАЧАТЬ
friGate - удобное расширение для популярных веб-браузеров Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, которое представляет собой простой в использовании VPN-клиент, благодаря которому пользователь сможет безопасно и анонимно посещать любые ресурсы в сети Интернет.
Данный плагин автоматически определяет скорость доступа к сайту, и при наличии каких-либо проблем с скоростью доступа, для этого сайта включается прокси, который ускоряет доступ и шифрует весь трафик.
Ключевые особенности программы:
- Соединение происходит по зашифрованному тоннелю, что значительно повышает безопасность.
- Весь трафик проходящий через прокси идет по протоколу HTTP/2, что значительно ускоряет загрузку сайтов.
- Расширение дает возможность сменить внешний IP, что помогает сменить страну локации и позволяет обойти гео ограничения сайта.
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Отзывы о программе friGate
Иван про friGate 3.0.12 для Chrome, Opera, Firefox [29-04-2019]
К сожалению после 1 ноября Frigate стал бесполезен.
Многие прокси, которые использует Frigate выполняют требование РКН и всё равно мы попадаем под блокировку.
Попробуйте вместо FriGate использовать ПростоVPN.
http://antizapret.prostovpn.org/
Настраивается так же очень легко, но профита на мой взгляд стало больше.
5 | 4 | Ответить
Собакин про friGate для Chrome, Opera, Firefox [22-09-2018]
Идет ссылка на Frigate Proxy Helper. Работает он плохо.
Нужен Frigate CDN.
2 | 2 | Ответить
Сергей про friGate для Chrome, Opera, Firefox [23-08-2018]
Система - Windows XP 32-bit SP3. Opera версии 36.0.2130.80
Все супер ! на рутрекер заходит ! Спасибо !
5 | 7 | Ответить
Гость про friGate для Chrome, Opera, Firefox [26-06-2018]
Раньше, вроде, фурычил. На последних версиях Мозиллы работать не хочет. Кроме "вкл" и "выкл" нет никаких настроек.
3 | 5 | Ответить
Александр про friGate для Chrome, Opera, Firefox [16-05-2018]
Firefox 60.Не устанавливается.Сбрасывает соединение.
2 | 7 | Ответить