MSMG ToolKit для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MSMG
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 684 | Статистика
|Размер:
|89,22 Мб
|СКАЧАТЬ
MSMG ToolKit - утилита для быстрого создания компактной версии Windows (без ненужных компонентов) с помощью командной строки DOS. При необходимости есть возможность без проблем восстановить компоненты, которые были удалены.
Основные возможности:
- Копирование исходных файлов DVD с DVD-диска
- Извлечение исходных файлов DVD из ISO-образа
- Извлечение исходных файлов DVD из образов OEM/IMG
- Преобразование ESD-образа Магазина приложений Windows в WIM-образ
- Преобразование образа Windows Media Creation Tool (MCT) в WIM-образ
- Преобразование ESD-образа Windows в WIM-образ
- Преобразование WIM-образа Windows в ESD-образ
- Преобразование исходных версий WIM
- Интеграция Центра обновлений Windows
- Интеграция обновлений репозитория WHD
- Интеграция языковых пакетов Windows
- Интеграция драйверов устройств Windows
- Интеграция Microsoft. NET Framework 3.5
- Интеграция с Microsoft. NET Framework 4.6.2 с языковыми пакетами
- Интеграция Microsoft Internet Explorer 11 с языковыми пакетами
- Интеграция механизма дедупликации данных Microsoft
- Интеграция веб-браузера Microsoft Edge
- Интеграция протокола удаленного управления Microsoft Remote Desktop Protocol 8.0 и 8.1
- Интеграция классического приложения Калькулятор (Win32)
- Интеграция Windows Management Framework 5.1
- Интеграция Windows мультимедийных кодеков
- Интеграция подсистемы Linux для Windows (WSL)
- Интеграция функции восстановления Windows
- Интеграция рабочего пространства Windows To Go
- Интеграция стандартных Metro-приложений от Microsoft
- Интеграция инструментов Microsoft DaRT в загрузочные и восстановительные образы
- Интеграция Windows Thin PC Add-on Packages
- Интеграция Microsoft DirectX 9.0c
- Интеграция Игр Microsoft
- Интеграция боковой панели Windows Sidebar
- Интеграция Медиацентра Windows 8.1 с общими токенами активации
- Интеграция токенов предварительной активации в Windows 8.1
- Интеграция патча для терминального сервера
- Интеграция кодека Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Professional Read more at: https://tr.im/21Sal
- Интеграция пользовательских тем с помощью патча UxTheme
- Интеграция пользовательской среды восстановления Windows (WinRE)
- Интеграция стандартных пользовательских изображений учетной записи
- Интеграция пользовательских системных файлов
- Удаление всех универсальных приложений Metro
- Удаление стандартных файловых ассоциаций приложений Metro
- Удаление компонентов Windows
- Удаление компонентов Windows с помощью списка пакетов
- Импорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro из файла XML
- Экспорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro в файл XML
- Создание DVD ISO-образа
- Запись ISO-образа DVD-диск
- Копирование исходных файлов источника на загрузочный USB-накопитель
- Синхронизация исходных файлов источника при загрузке и установка образов на загрузочный USB-накопитель
- Запись ISO-образа на загрузочный USB-накопитель
- Форматирование USB-устройства флеш-памяти
- Использование диспетчера WIM для отображения и операций удаления, переименования, экспорта, разделения, слияния, применения и очистки индексов образов WIM
Перед использованием образа, созданного с помощью MSMG ToolKit, рекомендуется создать образ вашей текущей системы или выбрать чистую установку системы.
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