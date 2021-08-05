MSMG ToolKit для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 684 | Статистика
Размер:89,22 Мб
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MSMG ToolKit - утилита для быстрого создания компактной версии Windows (без ненужных компонентов) с помощью командной строки DOS. При необходимости есть возможность без проблем восстановить компоненты, которые были удалены.

Основные возможности:

  • Копирование исходных файлов DVD с DVD-диска
  • Извлечение исходных файлов DVD из ISO-образа
  • Извлечение исходных файлов DVD из образов OEM/IMG
  • Преобразование ESD-образа Магазина приложений Windows в WIM-образ
  • Преобразование образа Windows Media Creation Tool (MCT) в WIM-образ
  • Преобразование ESD-образа Windows в WIM-образ
  • Преобразование WIM-образа Windows в ESD-образ
  • Преобразование исходных версий WIM
  • Интеграция Центра обновлений Windows
  • Интеграция обновлений репозитория WHD
  • Интеграция языковых пакетов Windows
  • Интеграция драйверов устройств Windows
  • Интеграция Microsoft. NET Framework 3.5
  • Интеграция с Microsoft. NET Framework 4.6.2 с языковыми пакетами
  • Интеграция Microsoft Internet Explorer 11 с языковыми пакетами
  • Интеграция механизма дедупликации данных Microsoft
  • Интеграция веб-браузера Microsoft Edge
  • Интеграция протокола удаленного управления Microsoft Remote Desktop Protocol 8.0 и 8.1
  • Интеграция классического приложения Калькулятор (Win32)
  • Интеграция Windows Management Framework 5.1
  • Интеграция Windows мультимедийных кодеков
  • Интеграция подсистемы Linux для Windows (WSL)
  • Интеграция функции восстановления Windows
  • Интеграция рабочего пространства Windows To Go
  • Интеграция стандартных Metro-приложений от Microsoft
  • Интеграция инструментов Microsoft DaRT в загрузочные и восстановительные образы
  • Интеграция Windows Thin PC Add-on Packages
  • Интеграция Microsoft DirectX 9.0c
  • Интеграция Игр Microsoft
  • Интеграция боковой панели Windows Sidebar
  • Интеграция Медиацентра Windows 8.1 с общими токенами активации
  • Интеграция токенов предварительной активации в Windows 8.1
  • Интеграция патча для терминального сервера
  • Интеграция кодека Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Professional Read more at: https://tr.im/21Sal
  • Интеграция пользовательских тем с помощью патча UxTheme
  • Интеграция пользовательской среды восстановления Windows (WinRE)
  • Интеграция стандартных пользовательских изображений учетной записи
  • Интеграция пользовательских системных файлов
  • Удаление всех универсальных приложений Metro
  • Удаление стандартных файловых ассоциаций приложений Metro
  • Удаление компонентов Windows
  • Удаление компонентов Windows с помощью списка пакетов
  • Импорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro из файла XML
  • Экспорт стандартных файловых ассоциаций приложений Metro в файл XML
  • Создание DVD ISO-образа
  • Запись ISO-образа DVD-диск
  • Копирование исходных файлов источника на загрузочный USB-накопитель
  • Синхронизация исходных файлов источника при загрузке и установка образов на загрузочный USB-накопитель
  • Запись ISO-образа на загрузочный USB-накопитель
  • Форматирование USB-устройства флеш-памяти
  • Использование диспетчера WIM для отображения и операций удаления, переименования, экспорта, разделения, слияния, применения и очистки индексов образов WIM

Перед использованием образа, созданного с помощью MSMG ToolKit, рекомендуется создать образ вашей текущей системы или выбрать чистую установку системы.

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