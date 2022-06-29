Deluge для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Deluge Team
|Категории:
|Торрент клиенты, файловый обмен - Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 8 117 | Статистика
|Размер:
|34,32 Мб
Deluge - полнофункциональный кросс-платформенный клиент BitTorrent, выпущенный под лицензией GNU GPLv3 +, и в соответствии со стандартами freedesktop, позволяющими работать во многих средах. Активно использует библиотеку libtorrent.
Клиент содержит общие функции для клиентов BitTorrent, таких как шифрование протоколов, DHT, локальное одноранговое обнаружение (LSD), одноранговый обмен (PEX), UPnP, NAT-PMP, поддержка прокси, ограничение скорости потокового трафика.
Программа может быть запущена как обычное автономное настольное приложение, так и в качестве клиент-сервера. В режиме Thin client приложение может работать с пользовательскими интерфейсами, удаленно подключаемыми с любой другой платформы. Существует три основных пользовательских интерфейса (UI):
- Пользовательский интерфейс GTK для рабочего стола.
- Веб-интерфейс для браузера.
- Консольный интерфейс командной строки.
Доступна богатая коллекция плагинов, благодаря которой можно существенно расширить функциональность приложения.
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Отзывы о программе Deluge
Max про Deluge 1.3.15 [08-07-2021]
Юзаю BitComet лет 10, всем доволен, а это ... оставлю для экспериментов на Win7 и Ubuntu.
Из описания не ясно чем это лучше/хуже других.
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Игорь про Deluge 1.3.15 [21-11-2020]
Не работает с Windows XP, минимум семерка!
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Андрей Серов про Deluge 1.3.15 [02-07-2017]
Прекрасная стабильная программа, сам пользуюсь и советую другим тоже.
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