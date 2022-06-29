Deluge - полнофункциональный кросс-платформенный клиент BitTorrent, выпущенный под лицензией GNU GPLv3 +, и в соответствии со стандартами freedesktop, позволяющими работать во многих средах. Активно использует библиотеку libtorrent.

Клиент содержит общие функции для клиентов BitTorrent, таких как шифрование протоколов, DHT, локальное одноранговое обнаружение (LSD), одноранговый обмен (PEX), UPnP, NAT-PMP, поддержка прокси, ограничение скорости потокового трафика.

Программа может быть запущена как обычное автономное настольное приложение, так и в качестве клиент-сервера. В режиме Thin client приложение может работать с пользовательскими интерфейсами, удаленно подключаемыми с любой другой платформы. Существует три основных пользовательских интерфейса (UI):

Пользовательский интерфейс GTK для рабочего стола.

Веб-интерфейс для браузера.

Консольный интерфейс командной строки.

Доступна богатая коллекция плагинов, благодаря которой можно существенно расширить функциональность приложения.