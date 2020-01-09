Google Analytics для Android

Google Analytics 3.8.9 для Android

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Описание Google Analytics 3.8.9 для AndroidОписание   Скачать Google Analytics 3.8.9 для AndroidСКАЧАТЬ (22,13 Мб) Скриншоты Google Analytics 3.8.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Analytics 3.8.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Analytics 3.8.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Analytics — официальное приложение от компании Google для вебмастеров, с помощью которого можно анализировать разнообразные параметры сайта, как например самые популярные/непопулярные страницы сайта, источники трафика, количество посетителей и их поведение на сайте и многое другое. Присутствует возможность создавать свои собственные отчеты с любыми наборами параметров, показателей и сегментов.

Основные возможности программы:

  • просмотр ключевых показателей и встроенных отчетов;
  • сравнение диапазонов дат и применение сегментов;
  • получение данных в режиме реального времени;
  • создание собственных отчетов с любыми наборами параметров, показателей и сегментов;
  • сохранение отчетов в сводке, чтобы они были всегда под рукой.
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 442
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google Analytics

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