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KMPlayer для Android

KMPlayer 19.02.08 для Android

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Описание KMPlayer 19.02.08 для AndroidОписание   Скачать KMPlayer 19.02.08 для AndroidСКАЧАТЬ (24,55 Мб) Скриншоты KMPlayer 19.02.08 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика KMPlayer 19.02.08 для AndroidСтатистика   Отзывы о KMPlayer 19.02.08 для AndroidОтзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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KMPlayer - бесплатный и очень удобный в использовании инструмент для просмотра видео файлов в самом высоком качестве с максимальным контролем. В KMPlayer имеется возможность управления субтитрами, скоростью воспроизведения видео, плейлистами и многое другое. Кроме этого приложение поддерживает HD видео и 30 языков.

Ключевые особенности:

  • Плавающий экран, благодаря которому можно продолжать смотреть видео при отправке сообщений или просмотре веб-страниц.
  • Поддержка всех форматов субтитров с полным контролем синхронизации.
  • Возможность замедлять или ускорять любое видео.
  • Поддержка управления жестами.
  • Поддержка аппаратного ускорения.
  • Возможность использовать внешний кодек.
  • Воспроизведение видео, хранящихся в облачном хранилище Google Drive.
Что нового в KMPlayer 19.02.08 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты KMPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 391
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа KMPlayer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе KMPlayer

bogdanovds про KMPlayer 3.0.25 для Android [16-08-2018]

Вчера скачал,установил APK файл.Посмотрел пару фильмов.У некоторых фильмов не воспроизводит звук(планшет Lenovo TAB 2A).Так что не все аудио форматы читает,может надо устанавливать доп.кодеки,меня это не радует.
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