Microsoft Edge

Google Chrome 81.0.4044.111 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

UC Browser Mini 12.9.7.1173 для Android

UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь

UC Browser 12.10.5.1171 для Android

UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.