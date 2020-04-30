Microsoft Edge

Google Chrome 81.0.4044.111 для Android
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически
UC Browser Mini 12.9.7.1173 для Android
UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь
UC Browser 12.10.5.1171 для Android
UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.
Opera Mini 47.2.2254.147957 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
Яндекс.Браузер 19.12.4.87 для Android
Яндекс.Браузер – заблокирует назойливую рекламу и предупредит пользователя об опасности посещения некоторых сайтов. Большой список дополнений помогут настроить