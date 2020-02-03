Microsoft Edge для Windows

Microsoft Edge 79.0.309.71

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Описание Microsoft Edge 79.0.309.71Описание   Скачать Microsoft Edge 79.0.309.71СКАЧАТЬ (1,77 Мб) Скриншоты Microsoft Edge 79.0.309.71Скриншоты (11)   Статистика Microsoft Edge 79.0.309.71Статистика   Отзывы о Microsoft Edge 79.0.309.71Отзывы (0)  
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Microsoft Edge - полностью обновленная и переработанная версия браузера от компании Microsoft, основанного на базе Chromium, в угоду которому разработчики отказались от дальнейшей разработки собственного браузерного движка Trident.

Пользователям доступны синхронизация избранного, настроек, информации и паролей. Присутствует полная интеграция с различными сервисами Microsoft, как например Microsoft News, Microsoft Translator и пр., а также имеется поддержка поисковой системы Bing.

Подобно другим представителям платформы Chromium, присутствует поддержка расширений Chrome. Среди нововведений - Коллекции, интегрированные с Office 365, возможность персонализировать настройки страницы с новой вкладкой.

Браузер может похвастаться возможностью потокового воспроизведения 4K-видео, наличием тёмной темы оформления, функцией голосового озвучивания веб-страниц, рукописным вводом в PDF и т.д.

В настройках приложения доступны функции обеспечения приватности с различными уровнями настроек, имеется модуль защиты от фишинговых атак (SmartScreen), защита от отслеживания во время просмотра сайтов и многое другое.

Microsoft Edge
Microsoft Edge
Microsoft Edge
Microsoft Edge
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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