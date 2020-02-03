Microsoft Edge - полностью обновленная и переработанная версия браузера от компании Microsoft, основанного на базе Chromium, в угоду которому разработчики отказались от дальнейшей разработки собственного браузерного движка Trident.

Пользователям доступны синхронизация избранного, настроек, информации и паролей. Присутствует полная интеграция с различными сервисами Microsoft, как например Microsoft News, Microsoft Translator и пр., а также имеется поддержка поисковой системы Bing.

Подобно другим представителям платформы Chromium, присутствует поддержка расширений Chrome. Среди нововведений - Коллекции, интегрированные с Office 365, возможность персонализировать настройки страницы с новой вкладкой.

Браузер может похвастаться возможностью потокового воспроизведения 4K-видео, наличием тёмной темы оформления, функцией голосового озвучивания веб-страниц, рукописным вводом в PDF и т.д.

В настройках приложения доступны функции обеспечения приватности с различными уровнями настроек, имеется модуль защиты от фишинговых атак (SmartScreen), защита от отслеживания во время просмотра сайтов и многое другое.