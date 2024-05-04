Kaspersky VPN для Android
|Оценка:
|1.66/5 голосов - 26
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.74.0.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 829 | Статистика
|Размер:
|40.89 Мб
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Kaspersky Secure Connection - бесплатный защищенный VPN-канал, который защищает ваше интернет-соединение, передавая все отправляемые или получаемые через Wi-Fi сеть данные по зашифрованному и безопасному VPN-каналу.
Безлимитный тариф предоставляет вам неограниченный VPN-канал без лимита трафика (до 5 устройств) обеспечивая вам безопасное и конфиденциальное нахождение в интернете. Защита до 200 МБ трафика в день предоставляется бесплатно (300 МБ в день, если приложение привязано к учетной записи My Kaspersky).
Возможности программы:
- Защита подключения к публичному WiFi.
- Конфиденциальность общения.
- Безопасность ценных данных.
- Бесплатные до 200 Мб защищенного трафика в день.
- Бесплатный защищенный VPN-канал для устройств Android.
Встречайте протокол WireGuard!
Мы добавили в наше безопасное VPN-соединение протокол WireGuard – один из самых современных и надежных VPN-протоколов. Вместе с протоколом Catapult Hydra, ваше VPN-соединение будет не только быстрым и безопасным, но и стабильным даже на маломощных устройствах.
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