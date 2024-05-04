Kaspersky Secure Connection - бесплатный защищенный VPN-канал, который защищает ваше интернет-соединение, передавая все отправляемые или получаемые через Wi-Fi сеть данные по зашифрованному и безопасному VPN-каналу.

Безлимитный тариф предоставляет вам неограниченный VPN-канал без лимита трафика (до 5 устройств) обеспечивая вам безопасное и конфиденциальное нахождение в интернете. Защита до 200 МБ трафика в день предоставляется бесплатно (300 МБ в день, если приложение привязано к учетной записи My Kaspersky).

Возможности программы: