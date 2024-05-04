Kaspersky VPN для Android

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Оценка: 1.66/5 голосов - 26
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.74.0.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 829 | Статистика
Размер:40.89 Мб
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Kaspersky Secure Connection - бесплатный защищенный VPN-канал, который защищает ваше интернет-соединение, передавая все отправляемые или получаемые через Wi-Fi сеть данные по зашифрованному и безопасному VPN-каналу.

Безлимитный тариф предоставляет вам неограниченный VPN-канал без лимита трафика (до 5 устройств) обеспечивая вам безопасное и конфиденциальное нахождение в интернете. Защита до 200 МБ трафика в день предоставляется бесплатно (300 МБ в день, если приложение привязано к учетной записи My Kaspersky).

Возможности программы:

  • Защита подключения к публичному WiFi.
  • Конфиденциальность общения.
  • Безопасность ценных данных.
  • Бесплатные до 200 Мб защищенного трафика в день.
  • Бесплатный защищенный VPN-канал для устройств Android.
Что нового в Kaspersky VPN 1.74.0.13?

Встречайте протокол WireGuard!

Мы добавили в наше безопасное VPN-соединение протокол WireGuard – один из самых современных и надежных VPN-протоколов. Вместе с протоколом Catapult Hydra, ваше VPN-соединение будет не только быстрым и безопасным, но и стабильным даже на маломощных устройствах.

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