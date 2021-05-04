GPU-L - структурированный список видеокарт от компаний AMD, NVIDIA и Intel, благодаря которому можно узнать точные спецификации любой видеокарты. Представлены видеокарты для ПК, ноутбуков, рабочих станций, серверные GPU, а также встроенные и консольные.

С помощью программы пользователь может узнать информацию о количестве ядер, базовой частоте видеокарты, TDP, используемом интерфейсе подключения, типе памяти, частоте шейдерных блоков, количестве ядер Cuda, версии DirectX, OpenGL, OpenCL, Vulkan и пр.

Возможности программы: