GPU-L для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|iJR Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 869 | Статистика
|Размер:
|10,97 Мб
|СКАЧАТЬ
GPU-L - структурированный список видеокарт от компаний AMD, NVIDIA и Intel, благодаря которому можно узнать точные спецификации любой видеокарты. Представлены видеокарты для ПК, ноутбуков, рабочих станций, серверные GPU, а также встроенные и консольные.
С помощью программы пользователь может узнать информацию о количестве ядер, базовой частоте видеокарты, TDP, используемом интерфейсе подключения, типе памяти, частоте шейдерных блоков, количестве ядер Cuda, версии DirectX, OpenGL, OpenCL, Vulkan и пр.
Возможности программы:
- 800+ AMD GPU, 700+ NVIDIA GPU & 90+ Intel GPU со всеми спецификациями.
- 100+ фотографий GPU.
- Спецификации включают в себя GPU таких консолей как PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и т.д.
- Функция «Избранное»: добавьте свои любимые GPU в один список!
- Обновляемая база данных через Over-The-Air.
- Сравнение GPU. Сравнение до 10-ти GPU сразу!
- Нет необходимости иметь активное подключение к интернету, приложение работает в оффлайн режиме (для некоторых функий интернет нужен).
- Минорные исправления
Статусы - большая и удобная коллекция статусов на все случаи жизни. Приложение отличается...
Dark Horse Comics – теперь ваши любимые комиксы будут с вами в любое время в любом месте. С помощью...
Домашний Самогон – приложение значительно облегчает процесс приготовления самогона. В...
Скороговорки 2016 – помогут не только развить дикцию и внятность речи, но и хорошенько...
Мобильный трекер привычек для мобильных Android-устройств, который помогает развивать и...
Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных...
Отзывы о программе GPU-L
Admin
Отзывов о программе GPU-L 2.7.1 пока нет, можете добавить...