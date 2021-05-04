GPU-L для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 869 | Статистика
Размер:10,97 Мб
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GPU-L - структурированный список видеокарт от компаний AMD, NVIDIA и Intel, благодаря которому можно узнать точные спецификации любой видеокарты. Представлены видеокарты для ПК, ноутбуков, рабочих станций, серверные GPU, а также встроенные и консольные.

С помощью программы пользователь может узнать информацию о количестве ядер, базовой частоте видеокарты, TDP, используемом интерфейсе подключения, типе памяти, частоте шейдерных блоков, количестве ядер Cuda, версии DirectX, OpenGL, OpenCL, Vulkan и пр.

Возможности программы:

  • 800+ AMD GPU, 700+ NVIDIA GPU & 90+ Intel GPU со всеми спецификациями.
  • 100+ фотографий GPU.
  • Спецификации включают в себя GPU таких консолей как PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и т.д.
  • Функция «Избранное»: добавьте свои любимые GPU в один список!
  • Обновляемая база данных через Over-The-Air.
  • Сравнение GPU. Сравнение до 10-ти GPU сразу!
  • Нет необходимости иметь активное подключение к интернету, приложение работает в оффлайн режиме (для некоторых функий интернет нужен).
Что нового в GPU-L 2.7.1?
  • Минорные исправления
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