Google Arts & Culture для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.2.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 725 | Статистика
|Размер:
|30,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Google Arts & Culture – виртуальные путешествия по различным музеям, галереям и другим культурным заведениям по всему миру. Смотрите изображения, видеоролики, рукописи на обычных устройствах или в виртуальной реальности.
Основные возможности приложения:
- Более 1200 музеев, галерей из 70 стран.
- Увеличения масштаба экспонатов.
- Создавайте собственные коллекции произведений искусств или просматривайте коллекции экспертов.
- Поиск музеев и мероприятий по вашему местоположению.
- Популярные новости из мира искусства.
- Наводите камеру устройства на экспонат и получайте подробную информацию о нем (не для всех музеев).
Разработчик предусмотрел в приложении и развлекательный момент. Вы можете загрузить свою фотографию, и программа попробует найти вашего двойника на картинах известных художников. Обращаем внимание, что функция работает не для всех регионов.
- Посетите виртуальную выставку всех работ Вермеера
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Admin
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