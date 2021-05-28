Google Arts & Culture – виртуальные путешествия по различным музеям, галереям и другим культурным заведениям по всему миру. Смотрите изображения, видеоролики, рукописи на обычных устройствах или в виртуальной реальности.

Основные возможности приложения:

Более 1200 музеев, галерей из 70 стран.

Увеличения масштаба экспонатов.

Создавайте собственные коллекции произведений искусств или просматривайте коллекции экспертов.

Поиск музеев и мероприятий по вашему местоположению.

Популярные новости из мира искусства.

Наводите камеру устройства на экспонат и получайте подробную информацию о нем (не для всех музеев).

Разработчик предусмотрел в приложении и развлекательный момент. Вы можете загрузить свою фотографию, и программа попробует найти вашего двойника на картинах известных художников. Обращаем внимание, что функция работает не для всех регионов.