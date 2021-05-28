Google Arts & Culture для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.2.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 725 | Статистика
Размер:30,89 Мб
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Google Arts & Culture скриншот № 2
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Google Arts & Culture скриншот № 4

Google Arts & Culture – виртуальные путешествия по различным музеям, галереям и другим культурным заведениям по всему миру. Смотрите изображения, видеоролики, рукописи на обычных устройствах или в виртуальной реальности.

Основные возможности приложения:

  • Более 1200 музеев, галерей из 70 стран.
  • Увеличения масштаба экспонатов.
  • Создавайте собственные коллекции произведений искусств или просматривайте коллекции экспертов.
  • Поиск музеев и мероприятий по вашему местоположению.
  • Популярные новости из мира искусства.
  • Наводите камеру устройства на экспонат и получайте подробную информацию о нем (не для всех музеев).

Разработчик предусмотрел в приложении и развлекательный момент. Вы можете загрузить свою фотографию, и программа попробует найти вашего двойника на картинах известных художников. Обращаем внимание, что функция работает не для всех регионов.

Что нового в Google Arts & Culture 8.2.9?
  • Посетите виртуальную выставку всех работ Вермеера
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Отзывы о программе Google Arts & Culture

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