Home Tasker — приложение для организации и планирования домашних дел в режиме реального времени. Дает возможность распределять задачи между членами семьи или персоналом, контролировать выполнение и отслеживать прогресс. Предлагает простые и настраиваемые шаблоны, чтобы легко и быстро распределить рутинные обязанности по уборке.
Трекер помогает оптимизировать ежедневные процессы, повысить продуктивность при выполнении задач и следить за статистикой выполнения. Дополнительным преимуществом является возможность синхронизировать учётные записи на разных устройствах для совместного использования приложения. При необходимости пользователи могут адаптировать расписание под собственные потребности, расставить приоритеты и активировать напоминания.
Основные возможности Home Tasker:
- Дает возможность создавать и использовать настраиваемые шаблоны для домашних дел.
- Позволяет установить приоритеты и напоминания для регулярных и срочных дел.
- Поддерживает настройку индивидуального графика уборки с учётом личных потребностей.
- Помогает распределить задачи между пользователями и контролировать выполнение.
- Предоставляет отслеживание прогресса в реальном времени.
- Помомогает повысить продуктивность и снизить стресс при планировании.
- Предусмотрено масштабирование функционала в зависимости от количества задач.
- Обеспечивает синхронизацию данных на разных устройствах.
