Home Tasker — приложение для организации и планирования домашних дел в режиме реального времени. Дает возможность распределять задачи между членами семьи или персоналом, контролировать выполнение и отслеживать прогресс. Предлагает простые и настраиваемые шаблоны, чтобы легко и быстро распределить рутинные обязанности по уборке.

Трекер помогает оптимизировать ежедневные процессы, повысить продуктивность при выполнении задач и следить за статистикой выполнения. Дополнительным преимуществом является возможность синхронизировать учётные записи на разных устройствах для совместного использования приложения. При необходимости пользователи могут адаптировать расписание под собственные потребности, расставить приоритеты и активировать напоминания.

Основные возможности Home Tasker: