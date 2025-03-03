PlantNet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.21.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PlantNet
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|30.6 Мб
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PlantNet – приложение для определения растений, которое позволяет легко распознавать различные виды растений с помощью фотографий. Является не только инструментом для идентификации, но и важным проектом в области гражданской науки. Все фотографии растений, сделанные пользователями, анализируются учеными, что помогает собирать данные о растениях, изучать их эволюцию и разрабатывать эффективные меры по их сохранению.
Программа определяет около 20 000 видов растений, включая цветущие растения, деревья, травы, хвойные, папоротники, лианы и кактусы, а также культурные растения.
Основные возможности PlantNet:
- Определение более 20 000 видов растений.
- Идентификация растений по фотографии с помощью смартфона.
- Анализ данных, собранных пользователями, для научных целей.
- Возможность фильтрации распознанных видов по роду или семейству.
- Поддержка нескольких флор для поиска растений.
- Внесение вкладов в общую базу данных приложения.
- Составление карты наблюдений.
- Быстрый доступ к любимым флорам.
- Веб-версия приложения для удобства использования на компьютере.
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