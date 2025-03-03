PlantNet для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.21.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:30.6 Мб
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PlantNet – приложение для определения растений, которое позволяет легко распознавать различные виды растений с помощью фотографий. Является не только инструментом для идентификации, но и важным проектом в области гражданской науки. Все фотографии растений, сделанные пользователями, анализируются учеными, что помогает собирать данные о растениях, изучать их эволюцию и разрабатывать эффективные меры по их сохранению.

Программа определяет около 20 000 видов растений, включая цветущие растения, деревья, травы, хвойные, папоротники, лианы и кактусы, а также культурные растения. 

Основные возможности PlantNet:

  • Определение более 20 000 видов растений.
  • Идентификация растений по фотографии с помощью смартфона.
  • Анализ данных, собранных пользователями, для научных целей.
  • Возможность фильтрации распознанных видов по роду или семейству.
  • Поддержка нескольких флор для поиска растений.
  • Внесение вкладов в общую базу данных приложения.
  • Составление карты наблюдений.
  • Быстрый доступ к любимым флорам.
  • Веб-версия приложения для удобства использования на компьютере.
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Отзывы о программе PlantNet

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