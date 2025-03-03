PlantNet – приложение для определения растений, которое позволяет легко распознавать различные виды растений с помощью фотографий. Является не только инструментом для идентификации, но и важным проектом в области гражданской науки. Все фотографии растений, сделанные пользователями, анализируются учеными, что помогает собирать данные о растениях, изучать их эволюцию и разрабатывать эффективные меры по их сохранению.

Программа определяет около 20 000 видов растений, включая цветущие растения, деревья, травы, хвойные, папоротники, лианы и кактусы, а также культурные растения.

Основные возможности PlantNet: