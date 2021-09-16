OLL.TV для Android

Описание
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Оценка: 3.66/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 12 554 | Статистика
Размер:21,29 Мб
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OLL.TV - удобное в использовании Android-приложение для просмотра интерактивного телевидения, с помощью которого вы можете смотреть любимые  фильмы, сериалы, ТВ каналы, а также слушать музыку и радио, там где это будет удобно вам. Для просмотра достаточно зарегистрироваться и выбрать необходимую подписку на сайте oll.tv.

Основные возможности:

  • Один аккаунт на все устройства.
  • Только лицензионный контент.
  • Тысячи фильмов сериалов и мультфильмов в HD со звуковыми дорожками и субтитрами на выбор.
  • Более 180 Украинских и международных телеканалов. Discovery, Футбол 1/2, FOX, Eurosport 1/2, TV 1000 Megahit HD, Cartoon Network и многие другие.
  • Футбол - прямые трансляции в HD. Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты Украины, Англии и Испании, игры национальной сборной. В разделе Футбол доступны лучшие моменты матчей, результаты и расписание.
  • Радио и часть ТВ каналов предоставляется на бесплатной основе, остальное — доступно по условиям подписки.
  • Наличие функций "ТВ-пауза" и Родительский контроль.
  • Возможность просмотра любимых телепередач в записи.
Что нового в OLL.TV 3.0.1?
  • Улучшение стабильности работы приложения
  • Исправления ошибок
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Отзывы о программе OLL.TV

Татьяна про OLL.TV 2.3.2 для Android [28-03-2019]

Не рекомендую! Жулики!!!
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