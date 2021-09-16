OLL.TV для Android
|Оценка:
|3.66/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|OLL.TV
|Категории:
|другое - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 12 554 | Статистика
|Размер:
|21,29 Мб
|СКАЧАТЬ
OLL.TV - удобное в использовании Android-приложение для просмотра интерактивного телевидения, с помощью которого вы можете смотреть любимые фильмы, сериалы, ТВ каналы, а также слушать музыку и радио, там где это будет удобно вам. Для просмотра достаточно зарегистрироваться и выбрать необходимую подписку на сайте oll.tv.
Основные возможности:
- Один аккаунт на все устройства.
- Только лицензионный контент.
- Тысячи фильмов сериалов и мультфильмов в HD со звуковыми дорожками и субтитрами на выбор.
- Более 180 Украинских и международных телеканалов. Discovery, Футбол 1/2, FOX, Eurosport 1/2, TV 1000 Megahit HD, Cartoon Network и многие другие.
- Футбол - прямые трансляции в HD. Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты Украины, Англии и Испании, игры национальной сборной. В разделе Футбол доступны лучшие моменты матчей, результаты и расписание.
- Радио и часть ТВ каналов предоставляется на бесплатной основе, остальное — доступно по условиям подписки.
- Наличие функций "ТВ-пауза" и Родительский контроль.
- Возможность просмотра любимых телепередач в записи.
- Улучшение стабильности работы приложения
- Исправления ошибок
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