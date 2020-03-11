tvzavr для Android

tvzavr 1-1-59 для Android

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Описание tvzavr 1-1-59 для AndroidОписание   Скачать tvzavr 1-1-59 для AndroidСКАЧАТЬ (11,8 Мб) Скриншоты tvzavr 1-1-59 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика tvzavr 1-1-59 для AndroidСтатистика   Отзывы о tvzavr 1-1-59 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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tvzavr – приложение для тех, кто любит кино. Тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов, Full HD качество картинки, привлекательные цены на новинки кинопроката и блокбастеры. Выбирайте кино, которое вам нравится, и смотрите онлайн прямо сейчас! Смотрите кино в приложении tvzavr. Пополняйте коллекцию ваших любимых фильмов новыми кинолентами.

Присутствует доступ практически ко всем голливудским блокбастерам и последним новинкам, включая "Человек-паук: Возвращение домой", "Пираты карибского моря", "Чужой", "Стражи галактики" и пр., топовым сериалам, а также детскому кино и мультфильмам. Имеется поиск по названию фильма, жанру или году выпуска.

Приложение позволяет:

  • скачать кино и смотреть без подключения к интернету;
  • начать просмотр на одном устройстве и продолжить на другом;
  • ставить оценки фильмам и писать комментарии;
  • участвовать в акциях и распродажах.

Ключевые особенности:

  • Новинки кинопроката в режиме онлайн.
  • Высокое качество изображения.
  • Аннотации к каждому фильму.
  • Простой интерфейс и удобная навигация.
  • Воспроизведение фильмов с любого момента.
  • Возможность загрузки фильмов на ваше устройство.
tvzavr
tvzavr
tvzavr
tvzavr
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 929
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе tvzavr

Admin

Отзывов о программе tvzavr 1-1-59 для Android пока нет, можете добавить...

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