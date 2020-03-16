Wish для Android

Wish 4.38.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wish 4.38.0 для AndroidОписание   Скачать Wish 4.38.0 для AndroidСКАЧАТЬ (22,6 Мб) Скриншоты Wish 4.38.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Wish 4.38.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wish 4.38.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
1.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 1.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wish - бесплатное приложение, которое предоставляет доступ к широкому ассортименту товаров высочайшего качества в разы дешевле обычных магазинов с доставкой напрямую из Китая.

С помощью данной программы вы можете купить все самое необходимое: мужскую, женскую и детскую одежду и обувь; горячие модные тренды, аксессуары и косметику; товары для дома и сада; гаджеты для кухни, электронику, спортивный инвентарь и многое другое.

Основные возможности:

  • Наличие "умной" системы поиска лучших и популярных товаров из Китая.
  • Wish связывает вас напрямую с производителями товаров, благодаря чему отсутствуют наценки, и сохраняются для покупателя заводские цены.
  • Читайте отзывы и смотрите фото, оставленные нашими покупателями, чтобы выбрать лучшие и качественные товары.
  • Полная безопасность ваших платежей.
  • Гарантия безопасной доставки в любую точку России, Украины и Казахстана! (Если заказанные вами товары не будут доставлены в течение 60 дней, то Вы с легкостью сможете вернуть деньги. Вы можете обратиться в службу поддержки).
  • Гарантия качества (в случае если товар не подошел, присутствует возможность оформить бесплатный возврат).
Wish
Wish
Wish
Wish
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 406
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

WoT Реплеи 1.0 для Android

WoT Replays - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого вы можете просматривать реплеи из популярной онлайн игры World of Tanks (Мир Танков)

Torrent TV Mobile 1.02 для Android

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и планшетах под управлением ОС Android в отличном качестве по технологии

Узлы 2.0 для Android

Справочник содержит в себе набор узлов для различных сфер деятельности. В приложении вы можете выбрать узлы по типу (простой, соединяющий, крепежный, стопорный и

Мастер Шкаф 1.07 для Android

Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев, с помощью которого можно быстро и легко создавать типовые элементы мебели

Торговый агент 2.0.9 для Android

Торговый агент — программа предназначена для автоматизации мобильной торговли или оказания услуг. Поддерживаются документы "Заказ покупателя",

Houzz 5.0.7 для Android

Houzz — полезное приложение для Android, представляющее собой настоящую энциклопедию интерьерного дизайна, благодаря контрой пользователь сможет с легкостью выбрать

скачать Adguard

Отзывы о программе Wish

Admin

Отзывов о программе Wish 4.38.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 