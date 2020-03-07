LIKE для Android

LIKE 3.24.2 для Android

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Описание LIKE 3.24.2 для AndroidОписание   Скачать LIKE 3.24.2 для AndroidСКАЧАТЬ (70,52 Мб) Скриншоты LIKE 3.24.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика LIKE 3.24.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о LIKE 3.24.2 для AndroidОтзывы (0)  
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LIKE - продвинутый видеоредактор, благодаря которому можно с легкостью создавать уникальные музыкальные видеоролики и делиться ими с друзьями. Присутствует возможность добавлять музыку и смешанные спецэффекты к своим видео.

Основным отличием данного редактора от аналогов является наличие функции 4D Magic, которая позволяет творить настоящие чудеса, создавая поистине нереальные эффекты. Всего в пару тапов можно выделить людей в видеоролике и добавить различные спецэффекты и полностью заменить весь фон (доступно 24 фона и 25 различных эффектов).

С помощью программы можно создавать магические музыкальные видеоролики для Instagram, Facebook, Twitter, Musically и др.

Ключевые особенности приложения:

  • Наличие функции 4D Magic с помощью которой можно изменить фон, обрезать видео или поменять свою позицию!
  • Разнообразные маски! Динамичные стикеры в разнообразных крутых, симпатичных и смешных стилях уже ждут тебя!
  • BOOM! эффект киноплёнки, с помощью которого можно превратить свои видео в голливудские блокбастеры (доступно 12 разных супер BOOM! эффектов).
  • Легко создавайте впечатляющие видеоролики или редактируйте видео со своей камеры с такими эффектами, как Лазерные Глаза, Ледяная Бабочка, Сердце, Замороженный и т. д.
  • Возможность использовать свою любимую музыку, чтобы cоздавать интересные видеоролики с синхронизацией губ с встроенной музыкальной библиотекой различных жанров.
  • Превосходные эффекты красоты.
  • Интересное сообщество.
LIKE
LIKE
LIKE
LIKE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 195
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе LIKE

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