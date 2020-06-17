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Magic Tiles 3 для Android

Magic Tiles 3 7.059.004 для Android

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Описание Magic Tiles 3 7.059.004 для AndroidОписание   Скачать Magic Tiles 3 7.059.004 для AndroidСКАЧАТЬ (62,69 Мб) Скриншоты Magic Tiles 3 7.059.004 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Magic Tiles 3 7.059.004 для AndroidСтатистика   Отзывы о Magic Tiles 3 7.059.004 для AndroidОтзывы (0)  
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Magic Tiles 3 – бесплатная игра с уникальным геймплеем, где вам придется играть на фортепиано, гитаре и барабанах. 

Красивые и правильные мелодии будут получаться, если нажимать на черные плитки и музыка начнет фальшивить, если будете промазывать.

Основные особенности игры:

  • Несколько режимов игры, в которых придется играть на разных инструментах.
  • В режиме схватки испытайте свой уровень игры, по сравнению с другими игроками.
  • Коллекция песен для фортепиано и гитары регулярно обновляется популярными мелодиями.
  • Несколько уровней сложности для начинающих и опытных игроков.
  • Пройдите испытания и попадите на вершину мирового рейтинга.
  • Сохранение прогресса на нескольких устройствах при входе с помощью соцсети Facebook.
Что нового в Magic Tiles 3 7.059.004 для Android?
  • Улучшение взаимодействия с пользователем.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Magic Tiles 3
Magic Tiles 3
Magic Tiles 3
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 426
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Magic Tiles 3

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