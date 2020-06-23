Mi Проводник

Total Commander 2.91 для Android
Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR
Файловый менеджер 2.2.0 для Android
Бесплатный, быстрый и полнофункциональный Проводник для Android устройств, благодаря которому можно управлять папками и файлами в памяти мобильного устройства,
WiFi File Transfer 1.0.9 для Android
WiFi File Transfer - связывает ваш телефон с ПК через WiFi соединение без необходимости в USB кабеле. Теперь вы свободно можете переносить файлы между папками двух
ES Проводник 4.1.9.9.31 для Android
ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с
Explorer 3.8.1 для Android
Explorer – идеальное решение для управления файловой системой Android-устройства. Присутствует поддержка файлов в хранилищах Google Drive, Box, Dropbox, встроенный
RAR 5.60 build 63 для Android
RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP и работать с файлами TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.