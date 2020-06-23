Mi Проводник для Android

Mi Проводник V1-200108 для Android

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Описание Mi Проводник V1-200108 для AndroidОписание   Скачать Mi Проводник V1-200108 для AndroidСКАЧАТЬ (18,07 Мб) Скриншоты Mi Проводник V1-200108 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Mi Проводник V1-200108 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mi Проводник V1-200108 для AndroidОтзывы (0)  
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Mi Проводник – удобный инструмент для управления файлами на Android, который предлагает все самые необходимые функции: быстрый поиск, перемещение, удаление, открытие и передача файлов, а также изменение имени, распаковка архивов и копирование.

Также файловый менеджер распознает множество форматов, включая музыку, видео, изображения, текстовые документы, APK файлы и архивы ZIP.

Ключевые особенности приложения:

  • Просмотр недавно используемых файлов.
  • Разделение файлов на категории по форматам.
  • Просмотр информации о вашем хранилище и управление всеми папками на вашем устройстве.
  • Очистка памяти вашего устройства, путем удаления кэша и ненужных файлов.
  • Делитесь файлами с друзьями поблизости без подключения к сети Интернет.
  • Полноценный поиск файлов по ключевым словам.
  • Поддержка множества форматов (включая видео, аудио, текстовые документы, APK файлы и архивы).
  • Работа с ZIP/RAR архивами.
  • Управляйте группами файлов (выберите несколько файлов, чтобы выполнить идентичную операцию).
Что нового в Mi Проводник V1-200108 для Android?
  • Исправлены все известные ошибки
  • Улучшена производительность
Mi Проводник
Mi Проводник
Mi Проводник
Mi Проводник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 224
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
ТОП-сегодня раздела "Работа с файлами"
 

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Отзывы о программе Mi Проводник

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