Corridor Z 2.2.0 для Android
Corridor Z - увлекательный зомби-раннер для Android-смартфонов и планшетов. По сюжету три выживших персонажа, всеми силами пытаются избежать незавидной судьбы
MORTAL KOMBAT X 1.15.1 для Android
MORTAL KOMBAT X – легендарный файтинг доступен и для мобильных устройств на Android. Соберите команду из знакомых героев (Скорпион, Джонни Кейдж, Саб-Зиро, Соня,
Johnny Trigger 1.4.2 для Android
Яркий и захватывающий экшн, в котором вам придется вступить в противостояние с мафиозной группировкой. Искусно применяйте свое оружие, совершая при этом голливудские
FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY 3.0.4 для Android
FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY – сюжет игры основан на событиях Второй Мировой Войны. Вам предстоит освободить Францию от оккупационных сил Третьего рейха. В игре
Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android
Бегите и собирайте золотые монеты, побеждайте енотов, чтобы получить ценные награды. Выполняйте потрясающие трюки в воздухе, уворачивайтесь, делайте комбинации и
Standoff 2 0.9.5 для Android
Динамичный онлайн экшн-шутер от первого лица для Android-устройств. Игроку доступны 5 уникальных игровых локации, различные виды вооружения, несколько режимов игры,