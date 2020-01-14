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Johnny Trigger для Android

Johnny Trigger 1.4.2 для Android

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Описание Johnny Trigger 1.4.2 для AndroidОписание   Скачать Johnny Trigger 1.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (37,87 Мб) Скриншоты Johnny Trigger 1.4.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Johnny Trigger 1.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Johnny Trigger 1.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Johnny Trigger - динамичный 2D-экшн в стиле Матрицы и Джона Уика, в котором крутой спецагент Johnny Trigger бросил вызов мафии. Переходя от уровня к уровню, ваш персонаж неумолимо движется к заветной цели - уничтожить всех гангстеров.

Для этого в ваше распоряжение регулярно поступает всевозможные виды вооружения, ну а с вашей стороны понадобится ловкость рук и смекалка. Нужно вовремя тапать по экрану, чтоб главный герой попадал в своих противников, и при этом стараться не промахиваться - враги не прощают ваших ошибок.

Также иногда в толпе врагов попадаются вполне себе мирные граждане, по которым не стоит стрелять - в противном случае придется проходить уровень заново. По законам жанра игрока ждут сражения с финальными боссами. Кроме этого по мере прохождения становятся доступны новые виды оружия, а также элементы кастомизации персонажа.

Johnny Trigger
Johnny Trigger
Johnny Trigger
Johnny Trigger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Johnny Trigger

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