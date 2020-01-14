Johnny Trigger - динамичный 2D-экшн в стиле Матрицы и Джона Уика, в котором крутой спецагент Johnny Trigger бросил вызов мафии. Переходя от уровня к уровню, ваш персонаж неумолимо движется к заветной цели - уничтожить всех гангстеров.

Для этого в ваше распоряжение регулярно поступает всевозможные виды вооружения, ну а с вашей стороны понадобится ловкость рук и смекалка. Нужно вовремя тапать по экрану, чтоб главный герой попадал в своих противников, и при этом стараться не промахиваться - враги не прощают ваших ошибок.

Также иногда в толпе врагов попадаются вполне себе мирные граждане, по которым не стоит стрелять - в противном случае придется проходить уровень заново. По законам жанра игрока ждут сражения с финальными боссами. Кроме этого по мере прохождения становятся доступны новые виды оружия, а также элементы кастомизации персонажа.