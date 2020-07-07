B1 Archiver 1.0.0132 для Android
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B1 Archiver - приложение для распаковки архивов и извлечения исходного набора файлов. Программа умеет работать с zip, rar, 7z, а также 34 другими форматами (в том числе и защищенными паролем), позволяет просматривать файлы внутри архива без их извлечения, осуществлять извлечение выбранных файлов, а не всего архива, создавать защищенные паролем архивы zip и b1 и многое другое.
Ключевые особенности:
поддержка zip- (unzip) и rar-файлов (unrar);
поддержка 7z, apk, a, ar, arj, bz2, bzip2, cab, cbr/cbz, deb, gz, gzip, jar, iso, lha, lzh, lzma, mtz, rpm, tar, tar.bz2, tbz, tbz2, tar.gz, tgz, tpz, taz, tar.lzma, tar.xz, tar.Z, xap, xar, xz, Z, zipx;
поддержка защищенных паролем zip, rar и 7z;
обзор файлов внутри архивов без их извлечения;
частичное извлечение - извлечение только выбранных файлов, не всего архива;
комментарии для zip архивов;
поддержка zip с не латинскими символами;
поддержка составных (многотомных) rar и b1 архивов;
сжатие файлов в zip архив;
сжатие файлов в b1 со смарт-сжатием, создание многотомных b1 архивов;
создание защищенных паролем архивов zip и b1;
прогресс в области уведомлений и работа в фоновом режиме;
навигация по файлам, наличие функций копировать/вставить, удалить/переименовать, свойства файла;
"Go to" шорткаты для SD карт;
multi-selection для файлов и папок, пакетное извлечение из всех выбранных архивов;
избранные папки и закладки;
возможность скрыть файлы от сканирования;
и многое другое.
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