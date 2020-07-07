B1 Archiver для Android

B1 Archiver 1.0.0132 для Android

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Описание B1 Archiver 1.0.0132 для AndroidОписание   Скачать B1 Archiver 1.0.0132 для AndroidСКАЧАТЬ (6,88 Мб) Скриншоты B1 Archiver 1.0.0132 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика B1 Archiver 1.0.0132 для AndroidСтатистика   Отзывы о B1 Archiver 1.0.0132 для AndroidОтзывы (0)  
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B1 Archiver - приложение для распаковки архивов и извлечения исходного набора файлов. Программа умеет работать с zip, rar, 7z, а также 34 другими форматами (в том числе и защищенными паролем), позволяет просматривать файлы внутри архива без их извлечения, осуществлять извлечение выбранных файлов, а не всего архива, создавать защищенные паролем архивы zip и b1 и многое другое.

Ключевые особенности:

  • поддержка zip- (unzip) и rar-файлов (unrar);
  • поддержка 7z, apk, a, ar, arj, bz2, bzip2, cab, cbr/cbz, deb, gz, gzip, jar, iso, lha, lzh, lzma, mtz, rpm, tar, tar.bz2, tbz, tbz2, tar.gz, tgz, tpz, taz, tar.lzma, tar.xz, tar.Z, xap, xar, xz, Z, zipx;
  • поддержка защищенных паролем zip, rar и 7z;
  • обзор файлов внутри архивов без их извлечения;
  • частичное извлечение - извлечение только выбранных файлов, не всего архива;
  • комментарии для zip архивов;
  • поддержка zip с не латинскими символами;
  • поддержка составных (многотомных) rar и b1 архивов;
  • сжатие файлов в zip архив;
  • сжатие файлов в b1 со смарт-сжатием, создание многотомных b1 архивов;
  • создание защищенных паролем архивов zip и b1;
  • прогресс в области уведомлений и работа в фоновом режиме;
  • навигация по файлам, наличие функций копировать/вставить, удалить/переименовать, свойства файла;
  • "Go to" шорткаты для SD карт;
  • multi-selection для файлов и папок, пакетное извлечение из всех выбранных архивов;
  • избранные папки и закладки;
  • возможность скрыть файлы от сканирования;
  • и многое другое.
Что нового в B1 Archiver 1.0.0132 для Android?
  • Исправлены ошибки
B1 Archiver
B1 Archiver
B1 Archiver
B1 Archiver
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 577
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе B1 Archiver

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