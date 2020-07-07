B1 Archiver

WinZip 5.1.3 для Android Мощный архиватор для мобильных Android-устройств, который позволяет распаковывать все основные форматы файлов и сжимать их для уменьшения размера вложений. Имеется 7Zipper 3.10.45 для Android Удобное Android-приложение, сочетающее в себе функции архиватора и файлового менеджера. Также пользователю доступен встроенный диспетчер задач, FTP-клиент, RAR 5.60 build 63 для Android RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP и работать с файлами TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.

Unrar 2.3.2 для Android Unrar - утилита для распаковки RAR-архивов на Android-смартфоне. Архивы можно распаковывать по одному или группировать их для более удобной работы с программой Simple Unrar 2.6.3 для Android Бесплатная Android-утилита для извлечения rar архивов, с возможностью работы с многотомными, поврежденными и защищенными архивами, поддержкой больших архивов (более ZArchiver 0.8.3 для Android ZArchiver - отличный инструмент для работы с всевозможными архивами на Android-устройствах