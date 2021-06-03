Хэштеги для Instagram для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.108-127 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 953 | Статистика
Размер:10,95 Мб
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Хэштеги для Instagram - бесплатное Android-приложение, которое поможет Вам увеличить количество лайков ваших фотографий и публикаций в социальной сети Instagram, а также их рейтинг. Пользоваться приложением очень просто - достаточно скопировать и вставить нужные хэштеги.

В приложении есть все популярные хэштеги, реализован удобный поиск. Вы можете добавлять свои собственные хэштеги или один хэштег (тег), смешивать их с существующими и сохранять в отдельной карточке для повторного использования. Присутствуют хэштеги (теги) на русском, английском и итальянском языке.

Также есть кнопки быстрого доступа для открытия таких популярных соцсетей как Instagram, Facebook, Vkontakte, Twitter, Pinterest, Google Plus.

Что нового в Хэштеги для Instagram 2.1.108-127?
  • Обновленные категории
  • Исправление ошибок
  • Цветные маркеры для Генератора
  • Добавлено много русских хэштегов
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

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Отзывы о программе Хэштеги для Instagram

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