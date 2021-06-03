Хэштеги для Instagram для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.108-127 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Prilaga.com
|Категории:
|Блоги, социальные сети - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 953 | Статистика
|Размер:
|10,95 Мб
|СКАЧАТЬ
Хэштеги для Instagram - бесплатное Android-приложение, которое поможет Вам увеличить количество лайков ваших фотографий и публикаций в социальной сети Instagram, а также их рейтинг. Пользоваться приложением очень просто - достаточно скопировать и вставить нужные хэштеги.
В приложении есть все популярные хэштеги, реализован удобный поиск. Вы можете добавлять свои собственные хэштеги или один хэштег (тег), смешивать их с существующими и сохранять в отдельной карточке для повторного использования. Присутствуют хэштеги (теги) на русском, английском и итальянском языке.
Также есть кнопки быстрого доступа для открытия таких популярных соцсетей как Instagram, Facebook, Vkontakte, Twitter, Pinterest, Google Plus.
- Обновленные категории
- Исправление ошибок
- Цветные маркеры для Генератора
- Добавлено много русских хэштегов
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Отзывы о программе Хэштеги для Instagram
Admin
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