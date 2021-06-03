Хэштеги для Instagram - бесплатное Android-приложение, которое поможет Вам увеличить количество лайков ваших фотографий и публикаций в социальной сети Instagram, а также их рейтинг. Пользоваться приложением очень просто - достаточно скопировать и вставить нужные хэштеги.

В приложении есть все популярные хэштеги, реализован удобный поиск. Вы можете добавлять свои собственные хэштеги или один хэштег (тег), смешивать их с существующими и сохранять в отдельной карточке для повторного использования. Присутствуют хэштеги (теги) на русском, английском и итальянском языке.

Также есть кнопки быстрого доступа для открытия таких популярных соцсетей как Instagram, Facebook, Vkontakte, Twitter, Pinterest, Google Plus.