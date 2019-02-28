PowerDirector – видеоредактор с возможностями редактирования видео на временной шкале, бесплатными видеоэффектами, редактором фото и видео, поддержкой замедленного воспроизведения и много другого, что позволяет создавать замечательные видеоролики и выкладывать их в YouTube или Vine.

С помощью встроенного редактора можно создавать полноценные фильмы в Full HD, используя различные видеоэффекты FX, переходы и голоса за кадром. Также можно поворачивать, разделять или обрезать видео, создавать видео с эффектом замедленного действия.

Основные возможности: