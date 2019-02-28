PowerDirector – видеоредактор с возможностями редактирования видео на временной шкале, бесплатными видеоэффектами, редактором фото и видео, поддержкой замедленного воспроизведения и много другого, что позволяет создавать замечательные видеоролики и выкладывать их в YouTube или Vine.
С помощью встроенного редактора можно создавать полноценные фильмы в Full HD, используя различные видеоэффекты FX, переходы и голоса за кадром. Также можно поворачивать, разделять или обрезать видео, создавать видео с эффектом замедленного действия.
Основные возможности:
Видеоредактор с интерфейсом редактирования на временной шкале.
Обратное воспроизведение.
Эффекты видеоредактора и профессиональные инструменты.
Редактирование FX с возможностью перетаскивания видео, изображений и аудио.
Встроенный редактор аудио.
Фото- и видеоредактор – объединяйте изображения и видеозаписи в одном фильме.
Коллажи из видеороликов и фотографий с использованием музыки.
Функция "картинка в картинке".
Поддержка голоса за кадром.
Регулировка громкости музыки.
Возможность добавления голосовой дорожки в видео.
Регулировка яркости, контрастноста и насыщенности.
Поворот, переворот, разделение или обрезка видеоклипов.
Создание видео FX в режиме замедленного действия.
Возможность сохранить полученное видео на устройстве или опубликовать его в YouTube, Facebook, Vine и пр.
Видеоредактор в несколько кликов изменит ваш файл до неузнаваемости. Добавьте уникальный саундтрек, наложите эффекты и фильтры, добавьте дудл или субтитры, обрежьте
Отзывы о программе PowerDirector
Seo про PowerDirector 4.11.1 для Android [24-04-2018]
Интерфейс интуитивно не понятный. Нужно было просто обрезать видео, открыл его, видео нашлось, вставилось в дорожку, а дальше... Ничего. Совсем ничего. Нет кнопок или меню редактирования. В общем не смог разобраться как работать с этим редактором и снес его. Ах да, за то реклама вылезла сразу же на стартовой странице. | | Ответить