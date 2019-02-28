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PowerDirector для Android

PowerDirector 5.3.0 для Android

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Описание PowerDirector 5.3.0 для AndroidОписание   Скачать PowerDirector 5.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (53,33 Мб) Скриншоты PowerDirector 5.3.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика PowerDirector 5.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о PowerDirector 5.3.0 для AndroidОтзывы (1)  
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PowerDirector – видеоредактор с возможностями редактирования видео на временной шкале, бесплатными видеоэффектами, редактором фото и видео, поддержкой замедленного воспроизведения и много другого, что позволяет создавать замечательные видеоролики и выкладывать их в YouTube или Vine.

С помощью встроенного редактора можно создавать полноценные фильмы в Full HD, используя различные видеоэффекты FX, переходы и голоса за кадром. Также можно поворачивать, разделять или обрезать видео, создавать видео с эффектом замедленного действия.

Основные возможности:

  • Видеоредактор с интерфейсом редактирования на временной шкале.
  • Обратное воспроизведение.
  • Эффекты видеоредактора и профессиональные инструменты. 
  • Редактирование FX с возможностью перетаскивания видео, изображений и аудио.
  • Встроенный редактор аудио.
  • Фото- и видеоредактор – объединяйте изображения и видеозаписи в одном фильме.
  • Коллажи из видеороликов и фотографий с использованием музыки.
  • Функция "картинка в картинке".
  • Поддержка голоса за кадром.
  • Регулировка громкости музыки.
  • Возможность добавления голосовой дорожки в видео.
  • Регулировка яркости, контрастноста и насыщенности.
  • Поворот, переворот, разделение или обрезка видеоклипов.
  • Создание видео FX в режиме замедленного действия.
  • Возможность сохранить полученное видео на устройстве или опубликовать его в YouTube, Facebook, Vine и пр.
  • Экспорт видео в 720p, Full HD 1080p и 4K.
Что нового в PowerDirector 5.3.0 для Android?
  • Устраните искажение движения и стабилизируйте свои видео одним кликом!
  • Добавлена поддержка 4K и PiP видео для следующих SoC: Mediatek P20, HiSilicon Kirin 970/980
Скриншоты PowerDirector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа PowerDirector отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PowerDirector

Seo про PowerDirector 4.11.1 для Android [24-04-2018]

Интерфейс интуитивно не понятный. Нужно было просто обрезать видео, открыл его, видео нашлось, вставилось в дорожку, а дальше... Ничего. Совсем ничего. Нет кнопок или меню редактирования. В общем не смог разобраться как работать с этим редактором и снес его. Ах да, за то реклама вылезла сразу же на стартовой странице.
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