ТамТам для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.18.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 222 | Статистика
Размер:41,07 Мб
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ТамТам - будьте на связи с теми, кто вам дорог, даже при плохом интернете. Тысячи стикеров помогут рассказать о своих эмоциях и чувствах, а если вы не в настроении общаться — у нас есть каналы для чтения! Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое.

Основные возможности:

  • Бесплатный обмен сообщениями, аудио или видеозвонками.
  • База 250 млн. человек: чтобы начать общаться, просто вбейте имя и фамилию человека в поиск или выберите контакт из своей телефонной книги.
  • Наличие веб-версии приложения.
  • Не требуется пароль - всё, что вам нужно, чтобы начать общаться, – это телефонный номер. Регистрация займет минимум усилий и времени.
  • Чтение истории переписок и просмотр медиа-файлов без подключения к сети.
  • Поддержка любого доступного интернет-подключения (2G/3G/4G или WiFi).
  • Групповые и публичные чаты.
  • Работа даже при медленном подключении к сети, а писать сообщения можно даже при её отсутствии — они отправятся автоматически, когда сеть появится снова.
  • Наличие живых стикеров с интересной анимацией.
  • Наличие разнообразных каналов.
Что нового в ТамТам 2.18.0?
  • Более плавное проигрывание стикеров
  • Улучшили производительность приложения при использовании анимированных стикеров
  • Если отключить наушники во время просмотра видео, оно приостановится
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Отзывы о программе ТамТам

Анастасия про ТамТам 1.8.1 для Android [19-04-2019]

Нет возможности сказать вложенное видео.
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