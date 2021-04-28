ТамТам для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Odnoklassniki Ltd
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 222 | Статистика
|Размер:
|41,07 Мб
|СКАЧАТЬ
ТамТам - будьте на связи с теми, кто вам дорог, даже при плохом интернете. Тысячи стикеров помогут рассказать о своих эмоциях и чувствах, а если вы не в настроении общаться — у нас есть каналы для чтения! Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое.
Основные возможности:
- Бесплатный обмен сообщениями, аудио или видеозвонками.
- База 250 млн. человек: чтобы начать общаться, просто вбейте имя и фамилию человека в поиск или выберите контакт из своей телефонной книги.
- Наличие веб-версии приложения.
- Не требуется пароль - всё, что вам нужно, чтобы начать общаться, – это телефонный номер. Регистрация займет минимум усилий и времени.
- Чтение истории переписок и просмотр медиа-файлов без подключения к сети.
- Поддержка любого доступного интернет-подключения (2G/3G/4G или WiFi).
- Групповые и публичные чаты.
- Работа даже при медленном подключении к сети, а писать сообщения можно даже при её отсутствии — они отправятся автоматически, когда сеть появится снова.
- Наличие живых стикеров с интересной анимацией.
- Наличие разнообразных каналов.
- Более плавное проигрывание стикеров
- Улучшили производительность приложения при использовании анимированных стикеров
- Если отключить наушники во время просмотра видео, оно приостановится
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Отзывы о программе ТамТам
Анастасия про ТамТам 1.8.1 для Android [19-04-2019]