ТамТам для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.3.285 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Odnoklassniki Ltd
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 730 | Статистика
|Размер:
|105,68 Мб
|СКАЧАТЬ
ТамТам - оставайтесь на связи со своими родными и близкими даже при плохом интернете. Мессенджер предлагает пользователям тысячи стикеров, с помощью которых можно с легкостью рассказать о своих эмоциях и чувствах, а также большое количество тематических каналов для чтения!
Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое.
Основные возможности:
- Бесплатный обмен сообщениями, аудио или видеозвонками.
- Наличие веб-версии приложения.
- Чтение истории переписок и просмотр медиа-файлов без подключения к сети.
- Поддержка любого доступного интернет-подключения (2G/3G/4G или WiFi).
- Групповые и публичные чаты.
- Работа даже при медленном подключении к сети.
- Наличие живых стикеров с интересной анимацией.
- Наличие разнообразных каналов.
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Admin
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