ТамТам для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.3.285 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):0 / 730 | Статистика
Размер:105,68 Мб
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ТамТам скриншот № 2

ТамТам - оставайтесь на связи со своими родными и близкими даже при плохом интернете. Мессенджер предлагает пользователям тысячи стикеров, с помощью которых можно с легкостью рассказать о своих эмоциях и чувствах, а также большое количество тематических каналов для чтения!

Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое.

Основные возможности:

  • Бесплатный обмен сообщениями, аудио или видеозвонками.
  • Наличие веб-версии приложения.
  • Чтение истории переписок и просмотр медиа-файлов без подключения к сети.
  • Поддержка любого доступного интернет-подключения (2G/3G/4G или WiFi).
  • Групповые и публичные чаты.
  • Работа даже при медленном подключении к сети.
  • Наличие живых стикеров с интересной анимацией.
  • Наличие разнообразных каналов.
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