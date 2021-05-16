Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра - спасайте Париж вместе с героями известного мультсериала в увлекательном и невероятно веселом раннере!

Париж в опасности. И только вы можете спасти свой любимый город от разрушения! Превращайтесь в невероятных супергероев — Леди Баг и Супер-Кота — и окунитесь в мир мультсериала! Вам предстоит бегать, прыгать и уклоняться от препятствий на улицах Парижа, чтобы победить суперзлодеев.

Для всех вокруг вы ничем не примечательный подросток, однако у вас есть СЕКРЕТ. Днем вы учитесь в школе, а ночью превращаетесь в супергероя. Город любви в опасности! Таинственный суперзлодей Бражник и его злобные акумы хотят захватить Париж. Только вы можете спасти город!

Особенности: