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Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра для Android

Описание
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Оценка: 3.83/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 022 | Статистика
Размер:53,43 Мб
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Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра - спасайте Париж вместе с героями известного мультсериала в увлекательном и невероятно веселом раннере!

Париж в опасности. И только вы можете спасти свой любимый город от разрушения! Превращайтесь в невероятных супергероев — Леди Баг и Супер-Кота — и окунитесь в мир мультсериала! Вам предстоит бегать, прыгать и уклоняться от препятствий на улицах Парижа, чтобы победить суперзлодеев.

Для всех вокруг вы ничем не примечательный подросток, однако у вас есть СЕКРЕТ. Днем вы учитесь в школе, а ночью превращаетесь в супергероя. Город любви в опасности! Таинственный суперзлодей Бражник и его злобные акумы хотят захватить Париж. Только вы можете спасти город!

Особенности:

  • Перепрыгивайте с крыши на крышу и бегайте по улочкам, чтобы спасти город!
  • Уклоняйтесь от препятствий на своем пути!
  • Играйте за Маринетт и Леди Баг, а также за Эдриана и Супер-Кота!
  • Собирайте предметы и другие сюрпризы, исследуя Париж!
  • Собирайте классные усилители!
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