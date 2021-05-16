Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра для Android
|Оценка:
|3.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Crazy Labs by TabTale
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 022 | Статистика
|Размер:
|53,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра - спасайте Париж вместе с героями известного мультсериала в увлекательном и невероятно веселом раннере!
Париж в опасности. И только вы можете спасти свой любимый город от разрушения! Превращайтесь в невероятных супергероев — Леди Баг и Супер-Кота — и окунитесь в мир мультсериала! Вам предстоит бегать, прыгать и уклоняться от препятствий на улицах Парижа, чтобы победить суперзлодеев.
Для всех вокруг вы ничем не примечательный подросток, однако у вас есть СЕКРЕТ. Днем вы учитесь в школе, а ночью превращаетесь в супергероя. Город любви в опасности! Таинственный суперзлодей Бражник и его злобные акумы хотят захватить Париж. Только вы можете спасти город!
Особенности:
- Перепрыгивайте с крыши на крышу и бегайте по улочкам, чтобы спасти город!
- Уклоняйтесь от препятствий на своем пути!
- Играйте за Маринетт и Леди Баг, а также за Эдриана и Супер-Кота!
- Собирайте предметы и другие сюрпризы, исследуя Париж!
- Собирайте классные усилители!
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Admin
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