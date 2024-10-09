ONLYOFFICE Документы для Android

Описание
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Оценка: 3.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 078 | Статистика
Размер:87.94 Мб
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ONLYOFFICE Документы - офисный пакет для Android, с помощью которого можно редактировать текстовые документы, электронные таблицы и презентации, а также работать над документами совместно с коллегами.

Особенности программы:

  • Поддержка всех популярных форматов. Базовые форматы ONLYOFFICE - docx, xlsx, pptx. Другие популярные форматы (doc, xls, ppt, odt, ods, odp) также поддерживаются. Файлы pdf открываются на просмотр. Вы также можете сохранить и скачать документы в форматах pdf, txt, html, csv.
  • Шаринг с различными правами доступа. ONLYOFFICE позволяет задать права доступа для документа: только чтение, рецензирование или полный доступ.
  • Совместное редактирование. Несколько пользователей могут редактировать один и тот же документ одновременно: вы видите курсор и символы, которые набирает ваш коллега сразу же, в режиме реального времени.
  • Подключение облачных хранилищ. Соберите все свои документы в одном месте и работайте с ними из одного приложения. Подключите сторонние облачные сервисы, которые вы используете - Google Drive, Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск, SharePoint, ownCloud, Nextcloud и другие.
  • Управление документами. Загружайте и скачивайте файлы, сортируйте, переименовывайте и удаляйте их. Обратите внимание: вы сможете работать с приложением, если у вас уже есть зарегистрированный портал ONLYOFFICE - корпоративный или бесплатный персональный. Если у вас нет портала, создайте его прямо в приложении.
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Отзывы о программе ONLYOFFICE Документы

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