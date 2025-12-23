ONLYOFFICE для Windows
ONLYOFFICE - бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, распространяемый под лицензией AGPL 3.0. Предоставляет полный спектр инструментов для создания и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, PDF-форм и обычных PDF-файлов, а также для совместной работы над ними на десктопной, мобильной или веб-платформе.
Приложение объединяет несколько редакторов в единой рабочей среде и поддерживает популярные форматы Microsoft Office и OpenDocument, что позволяет открывать, редактировать и сохранять документы без потери структуры и форматирования.
В состав ONLYOFFICE входят основные инструменты, необходимые для редактирования текста, работы с таблицами и подготовки презентаций. Редакторы позволяют выполнять форматирование, управлять стилями, таблицами и объектами, добавлять комментарии и просматривать информацию о документе. Для каждого типа файлов предусмотрены отдельные параметры настройки, что упрощает адаптацию рабочего процесса под конкретные задачи.
Список основных возможностей ONLYOFFICE:
- Работа с текстовыми документами, таблицами и презентациями в одном приложении.
- Поддержка форматов Microsoft Office и OpenDocument.
- Офлайн-редактирование документов без постоянного доступа к Интернету.
- Интерфейс с вкладками для одновременной работы с несколькими файлами.
- Подключение к серверам ONLYOFFICE для доступа к общим документам.
- Просмотр статистики и информации о текущем документе.
- Добавление комментариев и совместная работа с файлами.
- Отдельные настройки для каждого редактора.
- Доступ к онлайн-документации и справочным материалам.
