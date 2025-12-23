ONLYOFFICE для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:9.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:301.32 Мб
ONLYOFFICE - бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, распространяемый под лицензией AGPL 3.0. Предоставляет полный спектр инструментов для создания и редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, PDF-форм и обычных PDF-файлов, а также для совместной работы над ними на десктопной, мобильной или веб-платформе.

Приложение объединяет несколько редакторов в единой рабочей среде и поддерживает популярные форматы Microsoft Office и OpenDocument, что позволяет открывать, редактировать и сохранять документы без потери структуры и форматирования.

В состав ONLYOFFICE входят основные инструменты, необходимые для редактирования текста, работы с таблицами и подготовки презентаций. Редакторы позволяют выполнять форматирование, управлять стилями, таблицами и объектами, добавлять комментарии и просматривать информацию о документе. Для каждого типа файлов предусмотрены отдельные параметры настройки, что упрощает адаптацию рабочего процесса под конкретные задачи.

Список основных возможностей ONLYOFFICE:

  • Работа с текстовыми документами, таблицами и презентациями в одном приложении.
  • Поддержка форматов Microsoft Office и OpenDocument.
  • Офлайн-редактирование документов без постоянного доступа к Интернету.
  • Интерфейс с вкладками для одновременной работы с несколькими файлами.
  • Подключение к серверам ONLYOFFICE для доступа к общим документам.
  • Просмотр статистики и информации о текущем документе.
  • Добавление комментариев и совместная работа с файлами.
  • Отдельные настройки для каждого редактора.
  • Доступ к онлайн-документации и справочным материалам.
