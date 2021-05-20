Посылки - удобное в использовании приложение, которое позволяет отслеживать посылки с Алиэкспресс, Joom, Pandao, GearBest, S.F. Express, YunExpress, Wiggle, ASOS, Chain Reaction Cycles, TAM Beauty, Cult Beauty и других интернет магазинов. Пользоваться программой очень просто - достаточно внести номер почтового отправления, чтобы найти последний статус, местоположение и историю перемещения вашей посылки из Китая, Сингапура, Гонконга, и других стран, в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь.

В программе присутствует прогноз даты доставки, благодаря которому можно узнать приблизительную дату прихода посылки в ваше отделение почты. Приложение использует статистику прошлых посылок, чтобы предсказать дату прибытия вашей. Также в приложении можно узнать дополнительные номера отслеживания для вашей посылки, как например в YunExpress, ASOS, TRAKPAK.

Кроме этого присутствует возможность просмотра веса отправления, ожидаемое даты доставки, страну отправления и назначения, кому и от кого идет посылка.

Особенности: