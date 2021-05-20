Посылки для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 684 | Статистика
Размер:49,01 Мб
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Посылки - удобное в использовании приложение, которое позволяет отслеживать посылки с Алиэкспресс, Joom, Pandao, GearBest, S.F. Express, YunExpress, Wiggle, ASOS, Chain Reaction Cycles, TAM Beauty, Cult Beauty и других интернет магазинов. Пользоваться программой очень просто - достаточно внести номер почтового отправления, чтобы найти последний статус, местоположение и историю перемещения вашей посылки из Китая, Сингапура, Гонконга, и других стран, в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь.

В программе присутствует прогноз даты доставки, благодаря которому можно узнать приблизительную дату прихода посылки в ваше отделение почты. Приложение использует статистику прошлых посылок, чтобы предсказать дату прибытия вашей. Также в приложении можно узнать дополнительные номера отслеживания для вашей посылки, как например в YunExpress, ASOS, TRAKPAK.

Кроме этого присутствует возможность просмотра веса отправления, ожидаемое даты доставки, страну отправления и назначения, кому и от кого идет посылка.

Особенности:

  • Не требуется никакой регистрации.
  • Минимум действий для добавления новой посылки.
  • Проверка информации на официальных сайтах служб доставки каждые 1-2 часа.
Что нового в Посылки 2.1.8?
  • Улучшил импорт из Amazon
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