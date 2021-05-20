Посылки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pavel Tisunov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 684 | Статистика
|Размер:
|49,01 Мб
|СКАЧАТЬ
Посылки - удобное в использовании приложение, которое позволяет отслеживать посылки с Алиэкспресс, Joom, Pandao, GearBest, S.F. Express, YunExpress, Wiggle, ASOS, Chain Reaction Cycles, TAM Beauty, Cult Beauty и других интернет магазинов. Пользоваться программой очень просто - достаточно внести номер почтового отправления, чтобы найти последний статус, местоположение и историю перемещения вашей посылки из Китая, Сингапура, Гонконга, и других стран, в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь.
В программе присутствует прогноз даты доставки, благодаря которому можно узнать приблизительную дату прихода посылки в ваше отделение почты. Приложение использует статистику прошлых посылок, чтобы предсказать дату прибытия вашей. Также в приложении можно узнать дополнительные номера отслеживания для вашей посылки, как например в YunExpress, ASOS, TRAKPAK.
Кроме этого присутствует возможность просмотра веса отправления, ожидаемое даты доставки, страну отправления и назначения, кому и от кого идет посылка.
Особенности:
- Не требуется никакой регистрации.
- Минимум действий для добавления новой посылки.
- Проверка информации на официальных сайтах служб доставки каждые 1-2 часа.
- Улучшил импорт из Amazon
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Admin
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