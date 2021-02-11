Passmark MonitorTest для Windows

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Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.00
Ограничение:30 дней
Версия:4.0 Build 1001 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):8 / 8 980 | Статистика
Размер:7,8 Мб
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Passmark MonitorTest - программа представляет собой тест для оценки качества CRT, LCD и плазменных мониторов.

Принцип работы состоит в следующем — пользователю демонстрируются последовательно специально сделанные изображения в различных разрешениях и при разной глубине цвета. Предполагается, что на основе тестирования пользователь сможет подобрать оптимальные настройки для своего монитора. Стоит отметить наличие в тесте режима вывода на экран одного цвета для поиска битых пикселей у LCD мониторов.

Что нового в Passmark MonitorTest 4.0 Build 1001?
  • Изменен основной интерфейс MonitorTest на более современный стиль
  • Обновленный логотип приложения MonitorTest
  • Поддержка сбора информации о мониторе из структуры данных Extended Display Identification Data (EDID) непосредственно с монитора. EDID включает в себя интересные данные, такие как название производителя, серийный номер, время и размер дисплея.
  • Исправлена ​​проблема производительности при медленном рендеринге теста муаровой интерференции на мониторах с высоким разрешением.
  • Исправлен тестовый рисунок экрана Single Touch и медленное удаление красных линий. Тест должен быть гораздо более отзывчивым.
  • Добавлен расширенный динамический диапазон (HDR) и определение битовой глубины
  • Добавлен тест HDR для Windows 10. Также требуются HDR-совместимый монитор и видеокарта.
  • Обновлено, чтобы показать дополнительную информацию о видеоадаптере
  • Преобразование внутреннего кода из однобайтового приложения ANSI в Unicode, что позволяет использовать иностранные языки.
  • Поддержка нескольких языков в пользовательском интерфейсе, включая английский, упрощенный китайский, традиционный китайский и корейский
  • Минимальные требования к операционной системе теперь - Windows 7. XP и Vista больше не поддерживаются.
  • В пользовательский интерфейс добавлена ​​опция установки на USB.
  • Обновления файла справки
  • 64-битный исполняемый файл также включен (MonitorTest64.exe) в папку Program File. Однако большинству людей это не понадобится, если они не используют WinPE.
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