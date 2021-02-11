Passmark MonitorTest - программа представляет собой тест для оценки качества CRT, LCD и плазменных мониторов.

Принцип работы состоит в следующем — пользователю демонстрируются последовательно специально сделанные изображения в различных разрешениях и при разной глубине цвета. Предполагается, что на основе тестирования пользователь сможет подобрать оптимальные настройки для своего монитора. Стоит отметить наличие в тесте режима вывода на экран одного цвета для поиска битых пикселей у LCD мониторов.