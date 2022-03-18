Линия IP для Windows

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Оценка: 4.40/5 голосов - 5
Лицензия: Демо версия | Цена: от 30 $
Версия:8.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):7 / 2 710 | Статистика
Размер:38,22 Мб
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Линия IP скриншот № 1
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Линия IP - программа для видеонаблюдения, которая предназначена для использования как на крупных объектах (профессиональная система видеонаблюдения), так и для охраны личного имущества (дома, дачи, магазина, склада, парковки, гаража и т.д.).

На данный момент поддерживает более 4100 моделей IP-камер 136 различных брендов. Присутствует возможность просмотра камер видеонаблюдения онлайн, а также архива. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, который не вызовет затруднений даже у неопытного пользователя.

Основные возможности:

  • Многозонный детектор движения;
  • Видеоаналитика по детекции, размеру объекта и цвету;
  • Бесплатный доступ к онлайн=сервису "Линия Облако";
  • Возможность разместить трансляцию с камер видеонаблюдения на любом сайте;
  • Синхронный просмотр записей с любых камер с возможностью экспорта;
  • Удаленное управление и сетевые клиенты;
  • Бесплатные мобильные клиенты;
  • Интерфейс управления поворотными камерами;
  • Мультисерверность и многомониторность;
  • Модуль "Реакции", который регулирует работу внешних и внутренних элементов системы по специальным настройкам.

Демоверсия позволяет подключать до 16 IP-камер и предназначена для тестирования функций программы без ограничений по времени. Функция "Запись в архив" доступна только в коммерческой версии продукта.

Что нового в Линия IP 8.0.9?
  • Полностью переработан циклический монитор. Добавлено удобное боковое меню, которое будет особенно полезным для систем с большим количеством камер. Выполнена значительная оптимизация отрисовки кадров.
  • Рефакторинг редактора зон детекции.
  • Возможность экспорта из ячейки «Просмотра архива» в режиме «Наблюдательного поста».
  • Диалог настройки экспорта, по умолчанию выбирается текущая выделенная камера.
  • Исправлено падение приложения при экспорте видео + аудио.
  • Горячие клавиши в архиве, переход по Ctrl+Right Ctrl+left осуществляется на 30 секунд.
  • Корректная работа просмотра архива при наличии только аудиопотока камеры.
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Отзывы о программе Линия IP

Дмитрий про Линия IP 7.5 [24-11-2018]

установил демку в офисе, поставил начальству приложения на телефоны. Им понравилось, к хорошему быстро привыкают. Захотели архив, объяснил, что покупать полную надо. Задумались над покупкой, так как с мобильного следить, что в офисе творится, им понравилось
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Вячеслав про Линия IP 7.5 [04-11-2018]

Пользуюсь программой для наблюдения за квартирой. С настройкой помогла тех поддержка. Программа работает стабильно и надёжно, не подводила.
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Константин про Линия IP 7.5 [03-11-2018]

пользуюсь с 2013 года. Недавно пошли проблемы, обратился в тех.поддержку, оказывается можно обновиться до последней версии и доплачивать ничего не надо. Появились новые фишки в новой версии, обновился и пользуйся.
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Яков про Линия IP 7.5 [02-09-2018]

интуитивно понятная программа, приняла весь зоопарк моих камер. С некоторыми пришлось повозиться, но в итоге все камеры работают в одной программе
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Валентин про Линия IP 7.5 [27-08-2018]

Отличная программа для видеонаблюдения, простая настройка, работает практически с любыми камерами.
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