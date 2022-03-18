Линия IP - программа для видеонаблюдения, которая предназначена для использования как на крупных объектах (профессиональная система видеонаблюдения), так и для охраны личного имущества (дома, дачи, магазина, склада, парковки, гаража и т.д.).

На данный момент поддерживает более 4100 моделей IP-камер 136 различных брендов. Присутствует возможность просмотра камер видеонаблюдения онлайн, а также архива. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, который не вызовет затруднений даже у неопытного пользователя.

Основные возможности:

Многозонный детектор движения;

Видеоаналитика по детекции, размеру объекта и цвету;

Бесплатный доступ к онлайн=сервису "Линия Облако";

Возможность разместить трансляцию с камер видеонаблюдения на любом сайте;

Синхронный просмотр записей с любых камер с возможностью экспорта;

Удаленное управление и сетевые клиенты;

Бесплатные мобильные клиенты;

Интерфейс управления поворотными камерами;

Мультисерверность и многомониторность;

Модуль "Реакции", который регулирует работу внешних и внутренних элементов системы по специальным настройкам.

Демоверсия позволяет подключать до 16 IP-камер и предназначена для тестирования функций программы без ограничений по времени. Функция "Запись в архив" доступна только в коммерческой версии продукта.