Линия IP для Windows
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: от 30 $
|Версия:
|8.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ООО "ДевЛайн"
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 2 710 | Статистика
|Размер:
|38,22 Мб
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Линия IP - программа для видеонаблюдения, которая предназначена для использования как на крупных объектах (профессиональная система видеонаблюдения), так и для охраны личного имущества (дома, дачи, магазина, склада, парковки, гаража и т.д.).
На данный момент поддерживает более 4100 моделей IP-камер 136 различных брендов. Присутствует возможность просмотра камер видеонаблюдения онлайн, а также архива. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, который не вызовет затруднений даже у неопытного пользователя.
Основные возможности:
- Многозонный детектор движения;
- Видеоаналитика по детекции, размеру объекта и цвету;
- Бесплатный доступ к онлайн=сервису "Линия Облако";
- Возможность разместить трансляцию с камер видеонаблюдения на любом сайте;
- Синхронный просмотр записей с любых камер с возможностью экспорта;
- Удаленное управление и сетевые клиенты;
- Бесплатные мобильные клиенты;
- Интерфейс управления поворотными камерами;
- Мультисерверность и многомониторность;
- Модуль "Реакции", который регулирует работу внешних и внутренних элементов системы по специальным настройкам.
Демоверсия позволяет подключать до 16 IP-камер и предназначена для тестирования функций программы без ограничений по времени. Функция "Запись в архив" доступна только в коммерческой версии продукта.
- Полностью переработан циклический монитор. Добавлено удобное боковое меню, которое будет особенно полезным для систем с большим количеством камер. Выполнена значительная оптимизация отрисовки кадров.
- Рефакторинг редактора зон детекции.
- Возможность экспорта из ячейки «Просмотра архива» в режиме «Наблюдательного поста».
- Диалог настройки экспорта, по умолчанию выбирается текущая выделенная камера.
- Исправлено падение приложения при экспорте видео + аудио.
- Горячие клавиши в архиве, переход по Ctrl+Right Ctrl+left осуществляется на 30 секунд.
- Корректная работа просмотра архива при наличии только аудиопотока камеры.
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Отзывы о программе Линия IP
Дмитрий про Линия IP 7.5 [24-11-2018]
установил демку в офисе, поставил начальству приложения на телефоны. Им понравилось, к хорошему быстро привыкают. Захотели архив, объяснил, что покупать полную надо. Задумались над покупкой, так как с мобильного следить, что в офисе творится, им понравилось
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Вячеслав про Линия IP 7.5 [04-11-2018]
Пользуюсь программой для наблюдения за квартирой. С настройкой помогла тех поддержка. Программа работает стабильно и надёжно, не подводила.
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Константин про Линия IP 7.5 [03-11-2018]
пользуюсь с 2013 года. Недавно пошли проблемы, обратился в тех.поддержку, оказывается можно обновиться до последней версии и доплачивать ничего не надо. Появились новые фишки в новой версии, обновился и пользуйся.
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Яков про Линия IP 7.5 [02-09-2018]
интуитивно понятная программа, приняла весь зоопарк моих камер. С некоторыми пришлось повозиться, но в итоге все камеры работают в одной программе
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Валентин про Линия IP 7.5 [27-08-2018]
Отличная программа для видеонаблюдения, простая настройка, работает практически с любыми камерами.
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