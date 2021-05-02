Программы для Android » Хобби, увлечения » другое » Трекер привычек Loop 1.8.12

Трекер привычек Loop для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 571 | Статистика
Размер:3,38 Мб
СКАЧАТЬ
Трекер привычек Loop скриншот № 1
Трекер привычек Loop скриншот № 2
Трекер привычек Loop скриншот № 3
Трекер привычек Loop скриншот № 4

Трекер привычек Loop поможет вам завести и поддерживать полезные привычки, позволяя достичь долгосрочных целей. Детализированные диаграммы и статистика покажут, как ваши привычки закрепились со временем. У приложения простой, красивый и современный интерфейс, который лёгок в использовании и придерживается руководства по Material Design.

В дополнение к отображению текущего рекорда повторений, приложение имеет передовой алгоритм расчёта "силы" ваших привычек. Каждое повторение делает вашу привычку "сильнее", а каждый пропуск "слабее". Несколько пропущенных дней после долгих успешных повторений, однако, не загубят ваши успехи полностью.

При помощи красивых и детализированных диаграмм вы с лёгкостью можете просмотреть, как ваши привычки закрепились со временем. Просмотрите полную историю ваших привычек, пролистав её. Поддерживаются как ежедневные привычки, так и привычки с более сложным графиком.

Также присутствует возможность создавать отдельные для каждой привычки напоминания в выбранное время дня. С лёгкостью отмечайте, пропускайте или откладывайте выполнение привычки прямо из уведомления - без открытия приложения. Программа оптимизирована для "умных" часов с Android Wear.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать WoT РеплеиWoT Реплеи 1.0

WoT Replays - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого вы можете просматривать реплеи из популярной онлайн игры World of Tanks (Мир Танков)...

скачать Календарь клеваКалендарь клева 7.1.17

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...

скачать Азбука МорзеАзбука Морзе 4.0

Простое приложение, с помощью которого можно переводить текст в код Морзе и обратно....

скачать Мастер ШкафМастер Шкаф 2.4

Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...

скачать Домашний СамогонДомашний Самогон 6.14

Домашний Самогон – приложение значительно облегчает процесс приготовления самогона. В...

скачать Torrent TV MobileTorrent TV Mobile 1.02

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...

Отзывы о программе Трекер привычек Loop

Admin

Отзывов о программе Трекер привычек Loop 1.8.12 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв