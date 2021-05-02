Трекер привычек Loop для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Álinson S Xavier
|Категории:
|другое - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 571 | Статистика
|Размер:
|3,38 Мб
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Трекер привычек Loop поможет вам завести и поддерживать полезные привычки, позволяя достичь долгосрочных целей. Детализированные диаграммы и статистика покажут, как ваши привычки закрепились со временем. У приложения простой, красивый и современный интерфейс, который лёгок в использовании и придерживается руководства по Material Design.
В дополнение к отображению текущего рекорда повторений, приложение имеет передовой алгоритм расчёта "силы" ваших привычек. Каждое повторение делает вашу привычку "сильнее", а каждый пропуск "слабее". Несколько пропущенных дней после долгих успешных повторений, однако, не загубят ваши успехи полностью.
При помощи красивых и детализированных диаграмм вы с лёгкостью можете просмотреть, как ваши привычки закрепились со временем. Просмотрите полную историю ваших привычек, пролистав её. Поддерживаются как ежедневные привычки, так и привычки с более сложным графиком.
Также присутствует возможность создавать отдельные для каждой привычки напоминания в выбранное время дня. С лёгкостью отмечайте, пропускайте или откладывайте выполнение привычки прямо из уведомления - без открытия приложения. Программа оптимизирована для "умных" часов с Android Wear.
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