Трекер привычек Loop поможет вам завести и поддерживать полезные привычки, позволяя достичь долгосрочных целей. Детализированные диаграммы и статистика покажут, как ваши привычки закрепились со временем. У приложения простой, красивый и современный интерфейс, который лёгок в использовании и придерживается руководства по Material Design.

В дополнение к отображению текущего рекорда повторений, приложение имеет передовой алгоритм расчёта "силы" ваших привычек. Каждое повторение делает вашу привычку "сильнее", а каждый пропуск "слабее". Несколько пропущенных дней после долгих успешных повторений, однако, не загубят ваши успехи полностью.

При помощи красивых и детализированных диаграмм вы с лёгкостью можете просмотреть, как ваши привычки закрепились со временем. Просмотрите полную историю ваших привычек, пролистав её. Поддерживаются как ежедневные привычки, так и привычки с более сложным графиком.

Также присутствует возможность создавать отдельные для каждой привычки напоминания в выбранное время дня. С лёгкостью отмечайте, пропускайте или откладывайте выполнение привычки прямо из уведомления - без открытия приложения. Программа оптимизирована для "умных" часов с Android Wear.