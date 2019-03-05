AppNetworkCounter для Windows

AppNetworkCounter 1.12

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Описание AppNetworkCounter 1.12Описание   Скачать AppNetworkCounter 1.12СКАЧАТЬ (60 Кб) Скриншоты AppNetworkCounter 1.12Скриншоты (2)   Статистика AppNetworkCounter 1.12Статистика   Отзывы о AppNetworkCounter 1.12Отзывы (0)  
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AppNetworkCounter - небольшая бесплатная утилита, которая подсчитывает и отображает количество байтов и пакетов TCP / UDP, отправленных и полученных каждым приложением в вашей системе.

Для каждого приложения отображается следующая информация: количество отправленных и полученных байтов, количество отправленных и полученных пакетов, количество отправленных / полученных байтов IPv4 и количество отправленных / полученных байтов IPv6. Также отображается подробная информация о приложении, как например название и версия ПО, описание файла, название компании и пр.

AppNetworkCounter
AppNetworkCounter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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