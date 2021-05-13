Happy Glass для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.59 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 556 | Статистика
Размер:67,36 Мб
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Happy Glass - увлекательная логическая головоломка с элементами физики, в которой перед игроком стоит не совсем тривиальная задача - сделать стаканчик счастливым. А счастливым он станет в том случае, если наполнится жидкостью.

Доступно сотни уровней, на которых необходимо решать задачи по водоснабжению стакана, разгадывать головоломки о том, как не дать емкости упасть, позаботиться о том, чтобы поток жидкости не перекрывался различными предметами и пр. Кроме того можно воспользоваться разнообразными дополнительными механизмами и устройствами для направления жидкости в нужную сторону.

Особенности:

  • Рисуйте линии, чтобы пройти уровень!
  • Забавные головоломки, которые могут быть и простыми, и невероятно сложными.
  • Огромное количество уровней.
  • Приятное музыкальное сопровождение.
Что нового в Happy Glass 1.0.59?
  • Исправлены ошибки
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