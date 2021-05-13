Happy Glass - увлекательная логическая головоломка с элементами физики, в которой перед игроком стоит не совсем тривиальная задача - сделать стаканчик счастливым. А счастливым он станет в том случае, если наполнится жидкостью.

Доступно сотни уровней, на которых необходимо решать задачи по водоснабжению стакана, разгадывать головоломки о том, как не дать емкости упасть, позаботиться о том, чтобы поток жидкости не перекрывался различными предметами и пр. Кроме того можно воспользоваться разнообразными дополнительными механизмами и устройствами для направления жидкости в нужную сторону.

Особенности: