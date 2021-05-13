Happy Glass для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.59 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lion Studios
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 556 | Статистика
|Размер:
|67,36 Мб
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Happy Glass - увлекательная логическая головоломка с элементами физики, в которой перед игроком стоит не совсем тривиальная задача - сделать стаканчик счастливым. А счастливым он станет в том случае, если наполнится жидкостью.
Доступно сотни уровней, на которых необходимо решать задачи по водоснабжению стакана, разгадывать головоломки о том, как не дать емкости упасть, позаботиться о том, чтобы поток жидкости не перекрывался различными предметами и пр. Кроме того можно воспользоваться разнообразными дополнительными механизмами и устройствами для направления жидкости в нужную сторону.
Особенности:
- Рисуйте линии, чтобы пройти уровень!
- Забавные головоломки, которые могут быть и простыми, и невероятно сложными.
- Огромное количество уровней.
- Приятное музыкальное сопровождение.
- Исправлены ошибки
Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы...
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