Triller для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:v51.0b109 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 827 | Статистика
Размер:83.81 Мб
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Triller - простой и удобный инструмент для быстрого создания музыкальных клипов и видеороликов. В приложении присутствует уникальный алгоритм авторедактирования, благодаря которому видео можно создавать буквально на лету.

Также присутствует большой выбор разнообразных фильтров, возможность добавлять аудио, текст, изображения и смайлы. Готовым видео можно поделиться с друзьями и близкими в Instagram, Twitter, Facebook, отправить по электронной почте или сохранить в Галерее вашего мобильного устройства.

Основные возможности приложения:

  • Наличие уникального алгоритма авторедактирования.
  • Более 50 разнообразных видео фильтров.
  • Возможность использовать отрывки из песен для создания собственного музыкального видео.
  • Возможность персонализировать свои видео, добавляя текст, рисунки и смайлики.
  • Создание совместных видео с друзьями.
  • Возможность делиться видео в Instagram, Twitter, Facebook, отправлять по электронной почте или сохранять их в галерее телефона.
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