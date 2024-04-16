Triller для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v51.0b109 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Triller LLC
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 827 | Статистика
|Размер:
|83.81 Мб
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Triller - простой и удобный инструмент для быстрого создания музыкальных клипов и видеороликов. В приложении присутствует уникальный алгоритм авторедактирования, благодаря которому видео можно создавать буквально на лету.
Также присутствует большой выбор разнообразных фильтров, возможность добавлять аудио, текст, изображения и смайлы. Готовым видео можно поделиться с друзьями и близкими в Instagram, Twitter, Facebook, отправить по электронной почте или сохранить в Галерее вашего мобильного устройства.
Основные возможности приложения:
- Наличие уникального алгоритма авторедактирования.
- Более 50 разнообразных видео фильтров.
- Возможность использовать отрывки из песен для создания собственного музыкального видео.
- Возможность персонализировать свои видео, добавляя текст, рисунки и смайлики.
- Создание совместных видео с друзьями.
- Возможность делиться видео в Instagram, Twitter, Facebook, отправлять по электронной почте или сохранять их в галерее телефона.
Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...
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